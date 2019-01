Česká Lípa /FLORBAL/ - Šlágr prvního mužstva tabulky s druhým však nebude mít nádech jen sportovní.

Utkání Česká Lípa Znojmo startuje v neděli 21. prosince od 17.30 hodin. Sportovní hala bude otevřena již dvě hodiny před zápasem. Vstupné pro diváky je dobrovolné. | Foto: Deník/ Jaroslav Marek

Termínová listina v 1. lize florbalistů nemohla naplánovat lepší tečku za letošním rokem. Tuto neděli totiž do České Lípy přijede jeden ze spolufavoritů celé soutěže, celek Znojma.

Právě jihomoravský tým je na druhém místě, za vedoucí Lípou zaostává o šest bodů a vítězství jakéhokoliv celku bude velmi důležité, v případě výhry FBC to bude významné odskočení od tohoto rivala, v opačné situaci se pak ještě Znojmo může výrazně dostat do hry o první příčku po základní části.

Napínavou podívanou předurčuje i výsledek prvního utkání z letošní sezóny, Česká Lípa si ze Znojma odvezla těsnou výhru 4:3, když utkání otočila až v posledních minutách.

„To utkání se nám moc nepodařilo. Nepřijeli jsme v ideálním složení a těžká nekoncentrovanost zapříčinila herní výpadek především v první a druhé třetině," vrací se k utkání českolipský trenér Jiří Stožický.

Právě vyrovnané výsledky v zápasech těchto týmů nejsou žádnou výjimkou. Českolipský FBC dokázal výrazně zvítězit jen v loňské sezoně, kdy smetl Znojmo 12:3, ostatní výsledky pak vždy byly o jednu branku, nebo se rozhodovalo v prodloužení či samostatných nájezdech.

Znojmo má Slámu

„Loňské utkání bylo trochu specifické, neboť Znojmo v té době mělo problém s brankáři a nám tehdy spadlo do jeho branky snad úplně všechno. Nyní mají Beneše, který ukazuje své kvality," vzpomíná na utkání hrající manažer Štěpán Slaný.

Znojmo táhne mnoho let vynikající Petr Sláma, tomu letos zdatně sekunduje Pavel Palát, který vede týmové bodování s 24 body.

Utkání startuje v 17.30 hodin v SH Česká Lípa, hala bude otevřena již dvě hodiny před zápasem. Vstupné je dobrovolné.

Šlágr prvního mužstva s druhým však nebude mít nádech jen sportovní, FBC již tradičně k poslednímu utkání kalendářního roku připojuje charitativní sbírku pro českolipské organizace. Tentokrát sbírková akce podpoří Farní charitu. Ta je známá pod názvem Jonáš, a také Speciální základní školu.

Tradice FBC

„Je to opravdu již tradice. Letos pořádáme již třetí ročník, ale během sezony děláme i jiné akce," připomíná Slaný s tím, že známá byla například letošní dubnová akce v průběhu EFT s názvem Koblížek pro Jiříka, kdy se vybralo třicet tisíc korun.

„Letos jsme si vybrali Farní charitu, se kterou spolupracujeme poprvé. Pomáhat nás baví, jsme klub, jenž má velký dosah, a proto podobné akce mají úspěch," doplňuje Slaný.

FBC se během několika let zapojil do mnoha akcí: vedle zmiňované sbírky pro Jiříka, to byly kalendáře, jejichž výtěžek šel na nákup termolůžka pro novorozeňata, nákup pěti TV na dětské oddělení českolipské NsP a další materiální sbírky pro Dětský domov, Speciální ZŠ. Známá je také iniciativa Čtení dětem od českolipských florbalistek.

Přispět na nedělní akci se dá několika způsoby: stačí pročíst aktuální seznamy na webových stránkách, dárek zakoupit a přinést ho přímo na zápas, nebo při příchodu zaplatit dobrovolné vstupné, jehož výtěžek poputuje na nákup dětských postýlek na Farní charitu.

Českolipští fanoušci a příznivci se mohou po utkání těšit i na klubovou vánoční besídku, která proběhne v českolipské restauraci Skleník na Slovance.