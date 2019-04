Opona se zvedla, čtvrtfinále vyřazovacích bojů začalo. A premiéru zvládla parta ze severu Čech se vztyčenou hlavou: Sparta Praha – Démoni Česká Lípa 8:2 (4:1). „Náš debut hodnotím jen kladně,“ řekl po prvním mači českolipský trenér Karel Kruliš.

Můžete se k utkání vrátit?

S obrem jsme dokázali zahrát super výsledek. Dokonce jsme si dovedli vytvořit šance. Kluci se na velkých fotbalech zranili, tak jsme byli v sedmi, ale i to bereme jako fakt.

Sparta dala za pět minut dva góly a uklidnila se…

Přesně, ten výkonnostní rozdíl je obrovský. Oni jsou profíci, šest dní v týdnu trénují. My jsme hobíci, trénujeme v týdnu dvakrát.

Jakou jste měli taktiku?

My jsme chtěli zalézt do bloku a držet soupeře co nejvíc od brány. Kvalita na druhé straně je obrovská. Když zaútočíme, tak se nestíháme tak úplně vracet. Oni přesně vědí, co mají hrát, mají to nacvičené. Je vidět, že jsou na hřišti furt.

Můžete vůbec Spartu nějak zaskočit?

Dát z pěti šesti dalších šancí dva góly, výsledek by vypadal taky trochu jinak. Už v prvním zápase se do našeho bloku těžko dostávali. Ty rychlé góly je uklidnili a pak už bylo jasné, že asi dostaneme naloženo. Ale na výkon kluků jsem hrdý.

V sedmi je to těžké, že?

Máme zranění. Kluky trápí šrámy ze zápasů, třísla, bolavá záda. Jsou to nemilé věci, ale nechceme se vymlouvat. Máme před sebou další zápasy, musíme se dát dohromady. Všichni dohrávají sezonu se sebezapřením. Musíme se posbírat.

Vysoké rozdíly ve výsledcích jsou i u ostatních sérií. Teplice porazily Helas 10:0, Chrudim smetla Mělník 10:1. To jsou výkonnostní rozdíly tak veliké?

Je to velikánský rozdíl. Kluci zahráli na Spartě srdcem, nechtěli si udělat ostudu a neudělali ji.

V úterý vás čeká zápas číslo dvě. Těšíte se?

Motivace je obrovská, my jsme provinční klub, poprvé v play off. Na to, jaké máme podmínky, je účast ve čtvrtfinále obrovský úspěch. Pokusíme se Spartu potrápit.

A užít si televizní zápas?

Obrovsky se těšíme, jsem rád, že jsme potřetí v televizi. Je to odměna za práci, odměna pro kluky, že se zviditelní, že je uvidí rodiny, babičky a dědové. Do Lípy jsme dostali play off, což je dobré pro celý region. Snažíme se pracovat poctivě, našli jsme cestu.