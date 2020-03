Informaci poskytl Českolipskému deníku hrající trenér Lokomotivy Česká Lípa Jan Javůrek. Informaci nedementovalo ani vedení soutěže v čele s vedoucím Zdeňkem Hlinovským.

„Nezlobte se, ale já vám nic neřeknu, nemám v tomto ohledu s novináři dobré zkušenosti. Mohu jen říct, že pracujeme s několika verzemi a tohle je jedna z nich. Snažíme se najít nejvýhodnější řešení pro všechny kluby. Žádná informace není oficiální, rozhodnutí by mělo padnout během příštího týdne," řekl Hlinovský.

V případě potvrzení výše zmíněného scénáře by tak oficiální nabídku na postup do 1. ligy dostalo trio Lokomotiva Česká Lípa, Plzeň a Holubice. Pomyslné žezlo nejlepšího celku všech tří skupin drží právě Česká Lípa. Podle aktuálních informací má zájem o vyšší soutěž dvojice týmů, Lokotka je jedním z nich. Z 1. ligy by nesestupoval žádný mančaft, soutěž by se rozšířila na více účastníků.

Situaci nadále sledujeme…