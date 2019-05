„Z této akce bychom chtěli v dalších letech udělat významnou sportovní tradici,“ zdůraznil hlavní organizátor Tomáš Štěpánek. Celý seriál začal již 9. ročníkem Florbalového Děčína. Letošní ročník ovládla mladá krev z České Lípy.

Na turnaji Flower Power se předvedlo něžné pohlaví. Ze sedmi týmů se nejvýše umístil celek z Litvínova. Dopoledne vyplnili florbalisté od první třídy až po střední školy. Celkem se školních turnajů zúčastnilo zhruba 30 školních družstev, která si užila nejen turnaj, ale i doprovodný program.

RODINNÝ VÍCEBOJ

Odpoledne vyplňovaly hlavně klubové akce, jako zápas bývalých hráčů. Velký ohlas si získal rodinný víceboj, ve kterém soutěžily rodinné týmy nejen ve florbalových dovednostech. Svůj prostor dostaly i čtyři florbalové akademie, které s klubem úzce spolupracují. Jedním z dalších povedených cílů bylo prohloubení vazby mezi florbalem a hokejem, které mají k sobě blízko. Během celého trvání Děčín Open si hokejová mládež zpestřovala letní přípravu na speciálním povrchu s mantinely.

HOKEJOVÁ SPOLUPRÁCE

Probíhaly přátelské utkání a dokonce se popasovaly i A týmy obou zástupců. Skvělá spolupráce a vstřícnost HC Děčín vyvrcholila pozváním na závěrečný mládežnícký turnaj Stars Kids, kterého se zúčastnilo přes 250 malých florbalistů ze sedmi ústeckých oddílů, které daly dohromady 24 týmů ve 3 kategoriích.

,,Rádi bychom povedený první ročník posunuli o něco dále, naše vize do budoucna počítá s Open Air verzí a užší spoluprací s plaveckým areálem, skateparkem a nedalekým fotbalových hřištěm. Nemalým cílem je i provázat další sportovní odvětví, jako se to povedlo hokeji a florbalu“, prozradil Štěpánek.

VÍCE AKCÍ

„Podobné akce regionálního i republikového charakteru by mohlo být více. Myslím si, že nejen florbal by zvládl zviditelnit naše krásné město více v situaci, kdy se v Děčíně postaví dlouhé roky slibovaná víceúčelová hala. Sporty, které mají vyšší ambice, by výrazněji zaplnily děčínský sportovní kalendář a nemusely čekat například na termín vypuštění ledu,“ dodal.