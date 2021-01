Zdroj: ČTK

PREZIDENTSKÝ POHÁR. Hokejisté Liberce vyhráli v loňské sezoně Prezidentský pohár za prvenství v základní části. Z této trofeje se Bílí Tygři radovali již pošesté, z toho počtvrté za posledních pět sezon. Kvůli pandemii covidu byla soutěž předčasně ukončena. Play off nebylo dohráno a titul nikdo nezískal.

Zdroj: Edvard D. Beneš

REKORDMAN HÜBL. Nestárnoucí hokejista Viktor Hübl v prosinci překonal další rekord. Dvaačtyřicetiletá litvínovská ikona trumfla Petra Lešku v počtu kanadských bodů získaných v základní části extraligy. Hübl se dvěma body prosadil proti brněnské Kometě a přeskočil Lešku se ziskem 787 bodů.

Zdroj: Edvard D. Beneš

ZÁCHRANA LAST MINUTE. V březnu chyběl krůček a Litvínov by poprvé ve své historii zahučel o patro níže. Naštěstí se tomu tak nestalo a rozhodlo se až v posledním kole baráže, kde si to v duelu o setrvání v extralize rozdal Litvínov s Kladnem. Krušnohorci nakonec družinu vedenou veteránem Jaromírem Jágrem spláchli 6:2 a udrželi se v elitní společnosti. O patro níž šlo Kladno.

Zdroj: Roman Dušek

PIRÁTI V PRALESE. Z hromady dluhů se v polovině roku hokejoví Piráti z Chomutova nedokázali vymanit a tak sestoupili z Chance ligy do nejnižší hokejové soutěže – krajské ligy. Na pomoc přispěchali srdcaři jako třeba Angel Krstev.

Zdroj: Jaroslav Appeltauer

EVROPSKÁ JÍZDA. Fotbalisté Liberce se probojovali až do základní skupiny Evropské ligy, kde dvakrát porazili belgický Gent.

Zdroj: Jaroslav Appeltauer

HISTORICKÉ DERBY. Podještědské derby s pořadovým číslem 55 ovládli fotbalisté Jablonce, kteří vyhráli na půdě Liberce 3:1. Svěřenci trenéra Petra Rady vyplenili stadion úhlavního rivala poprvé od roku 2014 a teprve podruhé v historii.

Zdroj: František Bílek

RESTART FOTBALU. V Teplicích se 23. května hrálo po 73 dnech vládních restrikcí ligové utkání. Na Stínadla nesměli diváci, pořadatelé ale pustili z amplionů fandění, což byl pro mnohé bizarní zážitek. „Skláři“ vyhráli 2:0. Na začátku jara se zápas dvakrát odkládal kvůli nezpůsobilému terénu.

Zdroj: Buggyra

TEENAGER V AKCI. Aliyyah Kolocová na letišti v Panenském Týnci překonala dvě rychlostní světová maxima s tahačem na 500 metrů s pevným i letmým startem. Dceři šéfa roudnické Buggyry se to povedlo v pouhých patnácti letech. Právě s ohledem na její věk se ale nejedná o oficiální světové rekordy.

Zdroj: FK Ústí

PŘISĚL, USPĚL, ODEŠEL. Trenér Jiří Jarošík, který jako hráč slavit tituly v Česku, Anglii, Skotsku a Rusku, se v létě ujal fotbalistů druholigového Ústí nad Labem, a načal zde svou kariéru hlavního kouče. V rodném městě ale dlouho nepobyl. Podceňovanou Armu vytáhl až na třetí místo po podzimu a před Vánoci odešel do slovinského Celje.

Zdroj: Karel Pech

POSLEDNÍ KOŠ. Pivot Pavel Houška v létě ukončil profesionální kariéru. Ikona ústeckého a děčínského basketbalu odešla do sportovního důchodu v 36 letech. K rozhodnutí skončit přispěla i pandemie koronaviru. Legendární Houška během kariéry oblékal národní dres, vyhrál ligový titul a stal se Nejužitečnějším hráčem nejvyšší soutěže.

Zdroj: Jaroslav Marek

HVĚZDA V DIVIZI. Bývalý fotbalový reprezentant a mistr ligy Jiří Štajner přestoupil do divizní České Lípy.