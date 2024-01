Po prvním vyhraném setu ale přišel zlom. „Ve druhé polovině setu přišel náš tradiční výpadek koncentrace. Prostě taková nechuť hrát na sto procent. Spadne to na všechny hráče, Prosek toho využil a vyrovnal. Ve třetím setu jsme vedli 21:19. Pak ale z naší strany přišly čtyři fatální, školácké a začátečnické chyby. Prosek šel do vedení 2:1 a ve třetím setu už kraloval. Rád bych řekl, že vyhrál zaslouženě, ale my jsme mu to prostě darovali,“ pokračoval.

Druhý zápas si už Česká Lípa pohlídala a zaslouženě vyhrála 3:1. „Zlepšili jsme hru po kůlech, měli jsme vyhrát ve třech setech,“ konstatoval.

Lokomotiva je třetí, na duo Domažlice – TJ Praga ztrácí tři body. „Už nevím, co mám dělat s klukama na tréninku, abych do nich dostal to, že musíme prostě hrát pořád stejně zapáleně. Nesmíme vypustit jediný milimetr hřiště. Je to problém celého týmu. A dlouhodobý. Když se na to kluků zeptám, tak jenom pokrčí rameny, nic víc,“ zdůraznil.

Charousek si nemyslí, že by jeho tým soupeře po jednom vyhraném setu nějak podcenil. „Nabízí se to, ale já si to nemyslím. Náš tým je věkově mezi 24 až 30 lety. Kluci jsou v nejlepším volejbalovém věku, takže tohle by se dít už nemělo. Bohužel nás to sráží a my zůstáváme těsně pod vrcholem. Tajně bychom si mysleli na výhru ve druhé lize, ale tohle nám nepomáhá,“ dodal na závěr.

Tabulka II. ligy: 1. Domažlice 42, 2. TJ Praha 42, 3. Lokomotiva Česká Lípa, 39, 4. Karlovarsko B 36, 5. Modřany 28, 6. Kladno B 23, 7. Prosek 17, 8. Netolice 17, 9. Příbram 14.