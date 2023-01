Radku, jaký byl rok 2022 z pohledu vašeho klubu?

Loňský rok byl pro náš klub velice úspěšný. Získali jsme spoustu cenných medailí jak z mistrovství republiky, tak i z mezinárodních soutěží. Náš klub se zúčastnil v tomto roce více jak 42 soutěží.

Vy jste pořádali nějaké akce přímo na Českolipsku. O co šlo?

Jako první náš klub pořádal v záři oblastní kolo v boxu v Žandově, kde nám město vyšlo neskutečně vstříc a z mnoha záležitostmi nám pomohlo. Moc si toho vážíme. Zde jsme víc jak polovinu zápasů vyhráli a získali jsme kromě žen ve všech disciplínách pohár za nejlepší boxery turnaje. V prosinci jsme pořádali v České Lípě ligu K-1 a galavečer boxu a kickboxu pod hlavičkou svazu ČBA a ČSFU. Galavečer byl velice vydařený. Podařilo se nám vyhrát devět zápasů z dvanácti. A dokázali jsme naplnit halu skvělými diváky.



Jak dlouho vůbec funguje váš klub?

Náš klub funguje zhruba už 18 let. Nyní máme okolo padesáti aktivních členů.



Pojďme k vám. Jaké úspěchy máte na svém kontě za dob aktivní kariéry?

Mé největší úspěchy jsou mých svěřenců. Mě osobně se podařilo získat několikrát titul vicemistra na MČR v lowkicku. Byl jsem nominován na mistrovství světa, ale bohužel jsem si dva týdny před akcí zlomil na tréninku ruku. Na posledním světovém turnaji jsem získal bronz v kicklightu mezi veterány.

Vy už tedy aktivně neboxujete?

Já už se z devadesáti procent věnuji pouze tréninku mých svěřenců, se kterými mi pomáhá kamarád Jiří Horváth. Můj poslední zápas byl v minulém roce v květnu na světovém poháru v Maďarsku, kde mi uteklo finále o jeden bod a získal jsem tak bronzovou medaili.

Mraky úspěchů mají na svém kontě i vaši svěřenci, je to tak?

Mým svěřencům se podařilo získat mnoho titulů na mistrovství republiky, vyhráli na olympijských naději či mezinárodních soutěži v boxu. Také máme na svém kontě vítězství z mistrovství světa.



Co čeká váš klub v roce 2023?

V tomto roce nás opět čeká spoustu důležitých zápasů. Jak na domácí, tak mezinárodní půdě. Chceme více soutěžit v zahraničí a získávat tak další zkušenosti.



Jaké akce se budou v Lípě konat v letošním roce?

Chtěli bychom znovu pořádat oblastní kolo v boxu a ligu K-1. Čeká nás třetí ročník galavečeru Full Fight Night 25. listopadu v České Lípě.



Pojďme ještě k vám. Jak jste se dostal k bojovým sportům?

K bojovým sportům mě přivedl kamarád David Kříž, který zde trénuje čínské bojové umění dai sho jutsu. Začínal jsem s tímto bojovým uměním a postupně se věnoval jiu jitsu a Aikidu. Na škole jsem poprvé poznal kickbox a u toho nakonec i zůstal.



Zasáhl váš klub nějak covid a nedávné zdražování energií a tak dál?

Zasáhlo nás to stejně, jako ostatní sporty. Ale museli jsme se s tím poprat. Trénovali jsme, jak se dalo a udrželi jsme si tak skvělou základnu členů.



Co vaše zázemí? Kde působíte?

Naše zázemí se nachází v prostorách Cardio Fitness v Hrnčířské ulici. Zde máme krásně zařízený Gym s mnoha možnostmi.



Nabíráte další členy do vašeho oddílu? Jak byste je nalákal do vašich řad?

Členy stále průběžně nabíráme, ale nikoho nelákáme. Každý musí zjistit sám, jaký sport a parta lidí mu vyhovuje. Správná parta lidí a dokázat si to užít je to hlavní. Každopádně tenhle sport není jednoduchý a každý si zde sáhne na své dno.

ÚSPĚCHY VIPER CLUBU ČESKÁ LÍPA ZA ROK 20221/2 místo oblasti v kadetech v boxu, 3. místo oblasti v juniorech v boxu, 2. místo oblasti v mužích v boxu.

Lukáš Kučera - 2. místo MČR kadetů, Mezinárodní turnaj Trutnov 2.místo, 3. místo olympijské naděje Slovensko, 3. místo mezinárodní turnaj Srbsko, 1. místo olympijské naděje Ústí n. L. Účastník ME kadetu. Několikrát vyhlášen nejlepším boxerem turnaje, vítěz Full fight Night.

Jiří Vacula - 2. místo MČR juniorů, vítěz Full fight Night.

Filip Breinl - 3. místo MČR mužů v boxu, vítěz poháru Srbska. Několikrát vyhlášen nejlepším boxerem turnaje, vítěz Full fight Night.

Jan Sýkora - vítěz Full fight Night, 3. místo MČR juniorů v boxu.

Marek Gaži - Národní pohár kickboxu 2. a 3. místo. Národní pohár kickboxu 2. a 3. místo V/M. Vítěz K-1 liga Lovosice. Národní pohár kickboxu 1. a 2. místo. Lovosice 3. místo MČR v K-1. Vítěz Full fight Night.

Ondřej Diviš - Národní pohár kickboxu 1. a 2. místo.

Václav Parkanský - vítěz Tachovského poháru v K-1.

Jan Kubec - vítěz K-1 liga Lovosice. Světový turnaj v kickboxu v K-1 3. místo. Vítěz Noc Boje v K-1. Vítěz NoW K-1 vítěz Full fight Night K-1.

Rudolf Votýpka - vítěz Noc Boje v MMA.

Radek Procházka - světový turnaj v kickboxu v Kick light, 3. místo.

Adam Thinh - 2. místo MČR juniorů v boxu. Vítěz poháru pěti zemí. Vyhlášen jako nejlepší boxer Žandov.

Josef Petrnek - vítěz poháru pěti zemí.

Petr Pecka - vyhlášen nejlepší boxer Žandov, vítěz Full fight Night.

Daniel Czigány - vyhlášen nejlepší boxer Žandov, muži 3. místo MČR mužů v boxu.

Nela Procházková - 3. místo MČR školní mládeže v boxu.

Kateřina Křenčilová - 3. místo MČR školní mládeže v boxu.