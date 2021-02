„Zápas jsme zvládli pouze v prvních minutách, pak to z naší strany byla neskutečná blamáž. Opět jsme selhali v důležitém zápase, který jsme měli zvládnout,“ kroutil hlavou trenér České Lípy Karel Kruliš.

Démoni přitom vletěli do zápasu velmi dobře. Havrda trefil břevno, v 6. minutě otevřel skóre Fichtner. Za necelé dvě minuty vymyslel Hrubý krásnou přihrávku pro Caizla, který patičkou přidal druhou branku. Jenže Mělník během půl minuty srovnal. Nejprve snížil Šup, o chvilku později ten samý hráč vyzval fantastickým pasem Hrdého, který dal na 2:2. V 16. minutě šel Mělník do vedení, postaral se o to Moravec. „Mělník nás dokázal svým pohybem a jednoduchou hrou prostě přetlačit,“ podotkl Kruliš.

Do poločasu ale domácí přeci jen vyrovnali. Havrda nejprve neproměnil klasický pokutový kop, hosty zastavila tyč. Ten samý hráč ale přeci jen potrestal šest faulů Mělníka z prodloužené penalty.

Po změně stran kopal po faulu brankáře Mareše penaltu i Mělník. Tu nekompromisně proměnil Dominik Šup. Pak už se to na Českou Lípu jenom sypalo. Moravec přidal pátou trefu hostů, následně byl po druhé žluté kartě vyloučen brankář Mareš. Domácí zkusili hru bez gólmana, Zapletal dokázal snížil. Minutu před koncem mohl vyrovnat Havrda, desetimetrový kop ale zahodil.

V závěru Démoni vsadili všechno na jednu kartu, 17 vteřin před koncem je ale šestou trefou definitivně uzemnil Moravec. „Ve druhém poločase hrál soupeř s lehkostí a my opět v křeči, protože jsme museli. Kvůli tomu se nám nedařilo. Zápas měl vše, co měl mít – náboj, agresi, karty, emoce, jen to vytoužené vítězství, které už letos potřebujeme, ne,“ smutně pravil Kruliš.

Česká Lípa má před sebou navíc tři těžké zápasy. Postupně se utká s Plzní, Chrudimí a nakonec přijde na řadu Slavia. „Teď je před námi série s giganty. Musíme se připravit, abychom uspěli po herní stránce. Prostor dostanou všichni hráči,“ uzavřel vše kouč českolipských futsalistů.

Zdroj: Youtube

FC Démoni Česká Lípa - SK Olympik Mělník 4:6 (3:3)



Branky: 6. Fichtner (Rott), 8. Caizl (Hrubý), 19. Havrda (10 m kop), 39. Zapletal – 12. Šup (Moravec), 13. Hrdý (Šup), 16. Moravec, 23. Šup (pen.), 27. Moravec (Hrdý), 40. Moravec.



R: Kresta, Vlašič. ŽK: Mareš - Šup, Hrdý, Moravec. ČK: Mareš.



Česká Lípa: Mareš (Kirov) – Rott, Fichtner, Švec, Havda, Kubelka, Caizl, Klimt, Zapletal, Abrhám, Hrubý, Bialek, Jiráský.