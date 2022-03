Následně se Česká Lípa přesunula na domácí palubovku, kde přivítala v důležité bitvě Ostravu. Lokomotiva jí začala dobře a první dva sety vyhrála. „Byl to boj od začátku až do konce. První dvě sady byly neskutečně vyrovnané. Otáčeli jsme to v koncovce,“ přiznal Charousek.

Od třetího setu se ale role na hřišti obrátily. „Ostrava absolutně změnila sestavu, ráz hry se změnil. My jsme na to nebyli schopni zareagovat. Ve čtvrtém setu jsme se trochu srovnali, ale soupeř byl na koni. V rozhodujícím setu už to bylo vabank. Rozhodl fakt, že Ostrava prostě má zkušenější hráče. Lépe pracovali s hlavou. My máme hodně mladý tým a prostě jsme se nedokázali po dvou setech srovnat s tím, že zápas ztrácíme. Bod je pro nás určitě málo,“ pokrčil rameny.

Druhá Ostrava má stejně bodů jako třetí Lokotka, Česká Lípa ale odehrála o zápas víc. „Myslím si, že je to stále otevřené. Víme, že Ostrava má jeden zápas k dobru. Teď je delší pauza, budeme bojovat dál,“ slibuje Charousek.

MFF Praha - Lokomotiva Česká Lípa 1:3 (20, -14, -18, -23) a Lokomotiva Česká Lípa - Ostrava 2:3 (33, 23, -18, -19, -11)

Tabulka: 1. ČZU Praha 33, 2. Ostrava 25, 3. Česká Lípa 25, 4. Staré Město 15, 5. MFF UK Praha 7.