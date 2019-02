Česká Lípa - Po pátečním zklamání v podobě prohry v prodloužení proti Otrokovicím, se v neděli českolipští florbalisté utkali s Pardubicemi, který porazili 4:3.

Zápas to byl skutečně důležitý. Vždyť obě mužstva před vzájemným duelem dělily dva body. Fanoušci se sotva stihli usadit na svá místa a po dvou minutách hry nevěřícně hleděli na průběžné skóre zápasu. Místo nerozhodného stavu 0:0 svítilo na ukazateli 1:1. Chyba časomíry? Kdepak! To Pardubičtí se ujali vedení v utkání, ale Česká Lípa rychle srovnala krok. Rychle se tedy udalo tempo hry. Od prvních minut se oba týmy tlačily za vstřelením branky. Zároveň si ale nedarovali ani centimetr místa na hřišti a všichni hráči k sobě důrazně až na hraně přistupovali. Před koncem první třetiny si Pardubice přeci jen vystřelily průběžné vedení.



Šance pro domácí tým ale přišla po přestávce. V přesilové hře ale šanci nevyužili. Obrana Pardubic byla nepropustná a útoky nebyly ta úderné, jak si domácí představovali. Bojovnost ani jednomu týmu nechyběla. Opravdu i na hřišti bylo znát, že se hraje o velice důležité body. Štěrba zařídil vyrovnání pro Českou Lípu a Krajcigr poslal domácí tým do vedení. Několikrát se hráči z obou mužstev ocitli na zemi. Nikoliv aby leštili parkety, ale po důrazném dohrání od soupeře. Ve chvíli, kdy Českolipští přitlačili svého soupeře, se zrodil rychlý protiútok, při kterém se hostující Kourek objevil sám před Ponomarevem a znovu srovnal stav.



Tvrdost nechyběla ani v posledních dvaceti minutách hry. Hráči neuhýbali, sráželi se a znovu se museli několikrát zvedat ze země. Česká Lípa se ale tlačila za dalším gólem a snažila se využít skvělého domácího prostředí. Důrazností a urputností se dokázal prosadit Ekl a poté již museli v dalším průběhu duelu zakročit rozhodčí. Nejprve šel domácí Tichý a hostující Petr na trestnou lavici za držení. Hra ve čtyřech ani jednomu mužstvu nesvědčila. Oba týmy dostaly ještě další možnost, když českolipský Krajcigr byl vyloučen společně s pardubickým Bílým za hrubost. Hra se opravdu přiostřovala a schylovalo se k hektickému závěru. Česká Lípa dokázala udržet hubené vedení a připsala si do tabulky tři body za výhru 4:3 proti Pardubicím. Trenérka Lenka Bartošová zněla optimističtěji po utkání než po páteční prohře: „Neskutečně těžký zápas, který jsme vyhráli svou bojovností a díky tomu, že jsme dali o jeden gól víc.“