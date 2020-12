Florbalisté České Lípy dokázali smazat tříbrankové manko z první třetiny proti Pardubicím. Na gól ze třetí třetiny odpověď nenalezli, a tak prohráli 3:4.

Florbalisté České Lípy, ilustrační fotografie. | Foto: FBC Česká Lípa

Českolipští špatně vstoupili do zápasu, v první třetině inkasovali tři branky. Svěřenci trenéra Davida Derky vypálili v první části utkání jen čtyřikrát na branku soupeře. „Já si myslím, že první třetina rozhodla o naší porážce. Pak už se to hůř dohání. Z mého pohledu to bylo o tom, že jsme udělali hloupé chyby, které soupeř dokázal potrestat,” poznamenal po zápase kouč České Lípy David Derka.