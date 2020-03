Celkovým vítězem turnaje se stal pár ve složení Martin Jeřábek – Pavel Kosťun. Turnaj vyhráli i přes jednu prohru v základní skupině. Obhájci prosincového vítězství pár Vladimír Garab – Jiří Machačný na únorovém turnaji zaznamenali dvě prohry. Přesto byl jejich opakovaný postup do finále potvrzením jejich vysoké kvality. Pohár za 3. místo si vybojoval pár David Gregor – Pavel Zemanec. Jako jediní dokázali porazit v základní skupině pozdějšího vítěze celého turnaje.

Ani jiné páry se ovšem na první akci v novém roce neztratily. Turnaj byl tak vyrovnaný, že v základní skupině B došlo na situaci, kdy tři páry měly zápasovou bilanci tří výher a jedné prohry. O pořadí postupu těchto párů do play off tak musela rozhodnout minitabulka.

„Pro náš spolek je spokojenost hráčů to nejdůležitější. Pro hráče turnaje připravujeme, a hlavně se snažíme nabídnout to nejlepší, abychom mohli pořádat další turnaje. Největší odměnou pro nás je spokojenost hráčů a jejich radost ze hry. Na turnajích se často i hodně zasmějeme. K úspěchu v turnaji přispěli také noví nájemci restaurace, kteří hráčům připravili skvělé občerstvení,“ popsal úvodní akci nové sezony Zdeněk Hykš, hlavní organizátor spolku Tenisová rodina.

„Závěrem chci pochválit všechny zúčastněné páry. Děkuji všem za skvělý přístup k turnaji, úžasné výkony na kurtech a za příspěvek k celkovému úspěchu turnaje. A všechny ostatní rekreační hráče a hráčky v České Lípě a okolí vyzývám! Přidejte se do naší tenisové party. Nejen, že si dobře zahrajete, ale poznáte tu celou řadu skvělých a velmi pohodových lidí. A to je v dnešní době to nejdůležitější, protože přátel není nikdy dost,“ dodal Hykš.

Další akce čeká spolek už 7. března, od 10.00 v tenisové hale v České Lípě je na programu mužská dvouhra.