Rally Bohemia láká na slevy, už otevřela pro zájemce přihlášky

Sosnová – Posádky, které se přihlásí do atraktivní Rally Bohemia do poloviny června, do měsíce před soutěží, mohou využít slevy ze startovného.

Rally Bohemia láká na slevy, už otevřela pro zájemce přihlášky. | Foto: Archiv

Pořadateli se podařilo provést pro 46 ročník zásadní obměnu tratí a vrátit rychlostní zkoušky do tradičních oblastí Českodubska, Liberecka, Železnobrodska a Turnovska, kde se naposledy závodilo buď před 20 až 30 lety, nebo ještě nikdy. Na konci dubna provedl prohlídku tratě Rally Bohemia 2019 pověřený zástupce jezdců Petr Černohorský. „Pořadatel mě velmi mile překvapil, protože 3/4 tratí nebyly za poslední ročníky Rally Bohemia k vidění. Jsou to tratě velmi technické plné střídání rytmů, povrchů a neustálé akce. Na žádný z nových úseků nebylo třeba umístit zpomalovací retardér," řekl. Závod začne po mnoha letech tam, kde začínal již v minulosti – na Autodromu v Sosnové u České lípy. Všechny posádky se zde představí divákům hned dvakrát při atraktivních paralelních soubojích.

Autor: Vlastimil Novotný