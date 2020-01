Česká Lípa přitom vlétla do zápasu doslova parádně, už po deseti vteřinách vedla díky Rottovi. Hodonín však dvěma trefami skóre otočil a do šaten se nakonec šlo za stavu 2:2.

Start druhé půle naopak vyšel lépe domácím. Česká Lípa ovšem zabrala a jedenáct minut před koncem vedla. Dobře rozehraný duel však ke třem bodům nedotáhla, na konečných 4:4 upravil ve 34. minutě Levčík.

„Po zápase jsem velmi zklamaný, protože co neproměníme, je tak trestuhodné, že už je to do nebe volající. Zápas měl zápletku jak v kovbojske přestřelce. Nakonec bych řekl, že bod nic neřeší a my jsme ve hře, kdo z kola půjde ven. Tam jsme rozhodně být nechtěli,“ řekl po utkání zklamaný trenér České Lípy Karel Kruliš.

Démoni jsou po patnácti kolech na osmém místě tabulky, šestice týmů včetně Lípy bojuje vzhledem k vyrovnané tabulce o holé přežití. Nejhůře je na tom zatím právě Hodonín, který ztrácí na Démony čtyři body. Do konce základní části zbývá sedm kol, v dalším na Českou Lípu čeká pražská Slavia. „Nechápu, že už Lípa není bodově v klidu. Je úplně jinde než Liberec a Budějky,“ divil se hodonínský Štěrba.

Hodonín – Česká Lípa 4:4 (2:2)

Branky: 6. Kubelka (vlastní), 18. Levčík (Sopůšek, Ťok), 21. Doubravský (Levčík), 34. Levčík (Doubravský) – 1. Rott (Fichtner), 18. Kubelka, 24. Havrda (Fichtner), 29. Rott (Havrda). ŽK: 2:2. Rozhodčí: Klečacký – Filipský – Havlík. Diváci: 222.

Hodonín: Parobek (Soukup) – Michalec, Cenek, Buršík (K), Buc, Sopůšek, Levčík, Ťok, Doubravský, Bohun, Leasure, Hromek.

Česká Lípa: Kirov – Rott (K), Kubelka, Fichtner, Havrda, Hanzlík, Zapletal, Bažant, Němec, Abrham.