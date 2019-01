Nový Bor - Turnaj O křišťálový pohár, jehož šestnáctý ročník hostila v sobotu novoborská sportovní hala, vyhráli extraligoví nohejbalisté Žatce, mezi nimiž jsou i dva reprezentanti Ondřej Vít a Jiří Doubrava.

O tom, že ženy můžou v nohejbale úspěšně měřit síly s muži, přesvědčila také mistryně světa v trojicích Růžena Vrtišková (Sokol Vršovice II), která se svým týmem skončila na třetím místě a byla vyhlášena nejlepším smečařem turnaje. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Žatecké trio porazilo ve finále 2:1 na sety Český Brod.

Dramatičnosti finále určitě pomohlo, že Brod překvapivě vyhrál první set, když se mu povedlo otočit nepříznivý stav 2:6. „Zkomplikovali jsme si to sami. Dostali jsme se do útlumu a soupeř byl rázem na koni,“ podotkl k úvodní sadě žatecký smečař Jiří Doubrava. Pak ale Žatečtí zpřesnili hru, minimálně chybovali a druhou sadu jasně získali v poměru 10:5.

Rozhodující set začínal (tak jako všechny třetí sety na turnaji) od stavu 5:5. Překvapivě do něj vstoupil úspěšněji Český Brod a ujal se vedení 7:5. Zkušení hráči Žatce však nepřestávali hrát svou hru a zápas nakonec otočili ve svůj prospěch. „Snažili jsme se nekazit a vydržet až do poslední chvíle, než s chybami přijde soupeř,“ vypíchl hlavní strategii Doubrava, který svou čtvrtou účast na „Křišťálovém poháru“ proměnil ve vítězství. „Pokud bude termínový kalendář příznivý, tak přijedu příští rok znovu,“ dodala ke spokojenosti své (a nepochybně i pořadatelů) současná opora reprezentačního týmu.

Třetí místo vybojovala smíšená trojice Pališák (Vsetín), Ježdík (Praha – Pankrác) a Rozbora (Nový Bor) a postarala se tak o největší překvapení turnaje. V souboji o bronz totiž porazila Žatec B, za který hrála tato extraligová jména: Milan Dráždil, Michal Pecina a Petr Vít.

Na domácích turnajích v poslední době nejúspěšnější uskupení novoborských nohejbalistů Zlatá žíla, které tentokráte nastoupilo ve složení Milan Kulovaný, Tomáš Horák a Jakub Horák, se dostalo do čtvrtfinále. Tam domácí nohejbalisté, a zároveň pořadatelé turnaje, narazili na pozdější vítěze z Žatce. Utkání nicméně nebylo zcela jednoznačnou záležitostí, jak by se dalo předpokládat. Zejména druhá sada, ve které se Zlatá žíla dostala hned ze začátku do tříbodového vedení, naznačila, že by se mohla zrodit senzace. V dramatickém závěru, za stavu 9:9, ale Novoborským chyběl potřebný kousek štěstí. Reprezentantům nakonec podlehli po pěkné hře v druhém setu 9:10 a byli vyřazeni.

„Zahrát si s takovým týmem byla fakt paráda. Jen škoda, že nám nevyšel ten nástup ve druhém setu,“ hodnotil tak trochu smolné utkání Milan Kulovaný. „S hrou našeho celku jsem ale spokojený. Byl to pohodový turnaj,“ dodal na závěr.

Konečné pořadí:

1. Žatec A (O. Vít, Doubrava, Peroutka).

2. Č. Brod (Petřina, Šimeček, Janík)

3. Zemětřesení (Pališák, Ježdík, Rozbora).

4. Žatec B (Dráždil, Pecina, P. Vít)

5. – 8. Zlatá Žíla N. Bor (Kulovaný, T. Horák, J. Horák).