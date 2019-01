Česká Lípa - Florbalisté FBC Hotel Morris Česká Lípa B si po čtyřech výhrách za sebou zajistili průběžné třetí místo ve 3. lize

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Florbal v České Lípě zažívá v současné době výborné časy. Na jedné straně se junioři nebojácně probíjí nejvyšší soutěží a na straně druhé zas áčko mužů válcuje zbytek týmů ve 2. lize, čímž si připravuje nejlepší startovní pozici na baráž o 1. ligu. Nyní se však daří i mužské rezervě. Čtyři výhry v řadě jim zajistily prozatímní 3. místo.

FBC Hotel Morris Č. Lípa B FBC Panthers Liberec

17:4 (5:2, 3:2, 9:0)

V prvním zápase vyzvali českolipští florbalisté prvního z libereckého dua FBC PANTHERS LIBEREC. Na časomíře sotva stačila skočit celá jedna minuta zápasu, když hosté otevřeli skóre. Nenápadnou střelu na branku poslal Cihlář. Jenže domácí během následujících sedmi minut odpověděli rychle a navíc i „s úroky“. Smolnický nahrával zpoza branky na Tregnera a bylo srovnáno.

Poté Bezouška absolvoval slalom mezi dva liberecké beky, který zakončil nepříjemnou střelou, a rázem to bylo 2:1. To ještě nebylo vše. Duo Tregner Smolnický si tentokrát vyměnili role, Smolnický se před brankářem neukvapil, zkušeně si počkal a zavěsil. Čtvrtou brankou skóre navýšil v polovině 8. minuty Karel a o dvacet vteřin později pak přidal v pořadí již pátý gól také Veber.

Ani hosté se ale touto brankovou hitparádou nenechali nějak vykolejit, a kdyby jim jejich tempo vydrželo, těžko říct, jak by zápas vypadal. Liberečtí nastartovali k obratu na konci první třetiny. K odraženému míčku se dostal jako první Burkoň, který snižoval na rozdíl tří branek. Další dva góly přidal v polovině druhé třetiny Cihlář, čímž si zajistil hattrick.

Bohužel, to bylo z liberecké strany v tomto zápase vše. To, co následovalo, nelze nazvat jinak, než „florbalový masakr“ v podání Č. Lípy. Nejprve vsítil ve vlastním oslabení branku českolipský Veber, když ukázkovou střelou trefil pravý horní roh branky. Poté podobně nevybíravým způsobem přidal ze standardní situace další gól Bureš.

Pokud by se zde měly uvést všechny gólové akce domácího týmu, bylo by nejspíše zapotřebí speciálního florbalového vydání. Nutno tedy zmínit hlavně aktéry, kteří se o „výprask“ postarali. V první řadě se o dalších pět gólů postaral domácí Tregner, který byl na hřišti nejvíce vidět. Běhal takřka všude, hledal volná místa a nejlepší střelecké pozice. Liberečtí obránci ho v posledních deseti minutách navíc absolutně přehlíželi.

Tři góly přidal také Veber, který se po víkendu může pyšnit prvenstvím v kanadském bodování celé ligy. Poslední tři branky zápasu navíc padly překvapivě ve vlastním oslabení, což si liberečtí hráči za rámeček určitě nedají.

Branky (asistence): 03:01 Tregner (Smolnický), 03:55 Bezouška (Zeman), 07:51 Smolnický (Tregner), 08:34 Karel (Semelka), 08:51 Veber (Pekárek), 25:01 Veber (Bezouška), 26:42 Bureš (Veber), 29:50 Bureš (Karel), 31:17 Veber (Tregner), 32:02 Karel (Bureš), 37:42 Veber (Karel), 38:08 Tregner, 38:22 Tregner (Zeman), 39:35 Tregner (Smolnický), 42:16 Veber (Karel), 43:39 Tregner (Smolnický), 43:46 Tregner (Zeman).

Sestava: Knol - Hybš, Semelka, Bureš, Zeman Pekárek, Bezouška, Karel, Tregner, Smolnický, Veber.

FBC Hotel Morris Č. Lípa B Slavia TU Liberec

7:3 (3:2, 1:1, 3:0)

Ve druhém utkání si domácí hráči vyšlápli na druhého libereckého zástupce. Podobně však jako v prvním zápase, prohrávali českolipští hráči v samém úvodu utkání. Ve 3. minutě se trefil Novotný. Reakce ovšem byla znovu blesková. Neuběhlo ani dvanáct vteřin a bylo srovnáno. Hybš nahrával Tregnerovi a ten prudkou střelou k bližší tyči skóroval.

Liberec ale ukázal, že bude těžším soupeřem než jeho předchůdce. Na konci 4. minuty totiž hosté opět vedli. Klimša se rozhodl pro nahrávku na Žitňana, který střelou „z první“ propálil domácího brankáře. Hrálo se nahoru a dolů, ve velkém tempu. Bezouška na začátku 6. minuty obešel s balónem dva liberecké obránce a sám také zakončil. Stav zápasu byl tedy 2:2.

Následně se hosté nechali vyloučit a domácí měli šanci v podobě přesilové hry. Míček se dostal na polovinu k Veberovi, který svou střelou propálil vše, co mu stálo v cestě. První třetina se dohrávala v poněkud nervózním duchu, jelikož došlo hned ke čtyřem vyloučením. Ani jeden tým ale této příležitosti nevyužil, do kabin se tak šlo za stavu 3:2 pro Č. Lípu.

Druhá třetina přinesla pouze dva góly. Po jednom na každé straně. Č. Lípa využila své přesilové hry. Tregner sklepnul míček pro Bureše, který bleskově vystřelil a skóroval. Také liberečtí hráči však srovnali se soupeřem krok. Na rozdíl jedné branky snižoval Souček, který se nejlépe zorientoval v přeplněném brankovišti.

Třetí třetina již byla jasnou záležitostí domácího týmu. Ve 32. minutě poslal Karel nahrávku na Vebera, který se nemýlil. O dvě minuty později přidal šestou branku Tregner, který nadvakrát dorážel do odkryté branky.

Poslední gól zápasu obstaral Karel, když se postavil k nařízenému trestnému střílení. Osmý gól mohl přidat ještě Semelka, jenže jeho střela skončila poněkud nevídanou situací. Při střele z pravé strany se totiž míček odrazil od levé tyčky k pravé, poté znovu k levé a ven z branky. Domácí ovšem smutnit nemuseli, jelikož se jim také tento zápas povedl na výbornou.

Na otázky o současné formě týmu, o možném postupu do 2. ligy odpovídal nejproduktivnější hráč víkendu Jan Tregner (8 gólů + 3 asistence). „Určitě jsme nečekali, že první zápas bude mít tak lehký průběh. My jsme se snažili hrát hlavně dobře v obraně, což nám vycházelo. Nyní máme ustálenou sestavu a hraje se nám spolu výborně. Ambice na 2. ligu určitě máme, tedy pokud udržíme tým kompletní.“

„Pokud je řeč o 2. lize, bylo by zapotřebí věnovat více času hlavně tréninku. Osobně si ale myslím, že bychom ve 2. lize určitě měli na lepší střed tabulky. Nyní máme velkou motivaci, parta se nám ustálila. Hrajeme aktivní a fyzický florbal, což na soupeře platí. Teď je zapotřebí vydržet do konce,“ komentoval utkání a možný vývoj týmu hrající trenér Jan Bureš.

Branky (asistence): 03:12 Tregner (Hybš), 06:33 Bezouška (Zeman), 08:13 Smolnický (Veber), 16:43 Bureš (Tregner), 32:48 Veber (Karel), 35:20 Tregner (Bezouška), 38:45 Karel.

Sestava: Knol - Hybš, Semelka, Bureš, Zeman Pekárek, Bezouška, Karel, Tregner, Smolnický, Veber.

Daniel Mayer