Běhej lesy je seriál osmi závodů. V čem se liší závod v Jizerkách oproti ostatním běhům?

Hlavně svou tradicí. Navazuje na slavnou běžkařskou Jizerskou 50. Nejdelší závod právě kopíruje její trasu. Jinak závod krásně zapadá do série Běhej lesy.

Co považujete za největší lákadlo závodu? Proč by si člověk měl v záplavě různých běhů vybrat právě tento?

Krásné okolí. Závodníci poběží chráněnou krajinnou oblastí, srdcem Jizerských hor, lesy, ryzí přírodou, kolem přehrad. Pro účastníky Běhej lesy je největším lákadlem právě příroda, měkký povrch na trasách a čerstvý vzduch. Měnit to nechceme, to je totiž důvod, proč máme stále více běžců a proč je to s námi baví.

Čím si vysvětlujete, že se závodu, potažmo celé sérii, podařilo vybudovat si dobrou pověst?

Asi bych se stále opakoval, ale kromě prostředí závodu jsou to určitě služby pro závodníky, kdy jim nabízíme v zázemí i po trase profesionální servis. Každý si tak může vyzkoušet, jaké je to být účastníkem profesionálního závodu. Začíná to bohatým doprovodným programem v zázemí včetně tomboly, pokračuje komfortem v šatnách a občerstvováním po trati. Když k tomu přidám, že za každého závodníka společně s Lesy ČR vysadíme jeden strom a na účastníky čeká ještě semínko ve startovní tašce, je toho opravdu hodně.

Běhej lesy Jizerská nabízí celkem tři trasy. O kterou je největší zájem?

Pravidelně se nejrychleji zaplní trať v délce 50 km, ale to i proto, že má nejmenší kapacitu. Kratší trasy na 12 a 23 km zatím přilákaly kolem 1 000 účastníků, což je nejvíce v historii. Zbývají poslední desítky volných míst právě na tyto dvě kratší tratě a na dětské závody.

Název běžecké série odkazuje na ochranu přírody, že?

Jak napovídá název „Běhej lesy“, od začátku existence seriálu je naší prioritou příroda a ekologie. Kolem občerstvovacích stanic jsou pro nás samozřejmostí „odpadní zóny“. Když někdo odhodí papírový kelímek či cokoliv mimo ně, dostane časovou penalizaci nebo je ze závodu vyloučen. V zázemí nerozdáváme žádný plast, běžci mají možnost mít vratné kelímky, které jim mohou sloužit i jako suvenýr. Místo plastových barelů s vodou máme cisterny a v zázemí je přísné třídění odpadků. I vozy, které jezdí s materiálem do zázemí, jsou šetrnější k životnímu prostředí. Dbáme na detaily a chceme běžce, kteří s námi budou respektovat přírodu.

Daří se vám sehnat dobrovolníky, kteří pomáhají s organizací akce?

Díky Pavlu Čermákovi, který se nám stará o dobrovolnický program, máme dostatek pomocníků. Za to děkujeme nejen Pavlovi, ale všem, kteří se dobrovolně zapojují. Myslím si, že pohled do zákulisí příprav závodů je zajímavý. Kromě zkušeností, nových přátel, trochu toho sportovního endorfinu dostanou dobrovolníci i řadu odměn.

Můžete popsat cestu, která vedla k tomu, že se Ski Klub Jizerská padesátka stal organizátorem závodu? Stáli jste u jeho zrodu od začátku?

Tato spolupráce začala v roce 2007, stál u ní tehdy Marek Tesař, který stále drží kurz našich závodů správným směrem. I díky tomu je nejen o zimní Jizerskou 50, ale i o další projekty včetně seriálů Běhej lesy a SkiTour stále větší zájem.

Čím si vysvětlujete, že se běh aktuálně dostává opět do módy a zájem o něj roste?

Běžecký boom přišel před 7, 8 lety a pro překvapení většiny odborníků neutichá. Není to dobrá zpráva jen pro organizátory závodů, ale pro samotný zdravotní stav populace. Mám velkou radost, že se sport stává skutečnou vášní a Češi nekončí jen jako diváci u obrazovek, ale mají chuť sami sportovat.

Účastní se závodu i známé osobnosti ze světa sportu?

Dokud jí to sportovní povinnosti dovolily, byla pravidelnou účastnicí biatlonistka Markéta Davidová, loni byl na závodě s rodinou fotbalista David Lafata a letos dorazí například mistr světa v boxu Lukáš Konečný nebo legendární běžec na lyžích Standa Řezáč. Není to však jen o osobnostech, na závodě se staráme o všechny účastníky stejně, všichni jsou pro nás stejně důležití. Každý od nás dostane v cíli unikátní medaili z topolového dřeva.

Jakou máte od účastníků zpětnou vazbu?

Po každém závodě jim dáváme k dispozici dotazník s několika krátkými dotazy a to samé děláme na konci celého seriálu. Navíc se s účastníky snažíme po celý rok komunikovat jak on-line, tak přímo na závodech. Díky tomu si můžeme každý závod pečlivě vyhodnotit a následující rok udělat další vstřícné kroky k závodníkům.

Účastníte se závodu i vy, nebo vás ta organizace vyčerpá?

Miluji prostředí závodů, stovky nadšených běžců, desítky přátel, se kterými se celý den potkávám. Když to dovolí čas a organizace v zázemí, běhávám rád, většinou ale tu kratší trať kolem 12 km. Na dlouhou si troufnu jen na běžkách. Několikrát jsem na Jizerské 50 absolvoval 30 km.

Jak byste zhodnotil Liberec a Liberecký kraj z hlediska možností sportování?

Liberec i Liberecký kraj jsou pro mě sportovním rájem. Nádherná kopcovitá krajina s bohatou přírodou i nadšení nejvyšších zastupitelů. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta i primátor Liberce Jaroslav Zámečník jsou srdcem sportovci a je to znát. Sportovních akcí se tu koná po celý rok celá řada. Nás těší, že tou největší a nejprestižnější je Jizerská 50 v letním i zimním kabátě a oba subjekty s námi úzce spolupracují. Za to jim děkujeme.

Měl byste na závěr nějaké tipy pro závodníky?

Vím, že častým blokem běžců je nervozita ze závodní atmosféry, a to hlavně pro ty, kteří jsou zvyklí běhat sami. Jsem přesvědčený, že kdo si to jednou zkusí, ostych překoná, neskutečně si to užije, závod ho nabije, atmosféra strhne a pak už bude pravidelným účastníkem. Krásné prostředí závodu, pozitivní naladění běžců, sportovní výkon. Přijeďte 31. srpna do Bedřichova.