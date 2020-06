Jednadvacetiletá florbalistka Nikol Pekárková má před sebou další výzvu. Odchovankyně FBC Česká Lípa se přes angažmá v Liberci dostala do Prahy. Z hlavního města České republiky se přesune do Švýcarska.

„Od nového angažmá očekávám zlepšení po florbalové stránce. A celkově se mi změní život,“ říká v obsáhlém rozhovoru pro Českolipský deník.

Jak se zrodil váš přestup do Švýcarska?

Můj přestup se zrodil tak, že mě tým oslovil a dostala jsem nabídku za něj hrát.

Vašim novým angažmá bude UHV Skorpion Emmental. Mohla byste tento tým představit?

Mladý tým plný ambicí. Sezónu 2019/2020 mu přerušil COVID-19, tým byl po konci sezóny čtvrtý v tabulce.

Na co se ve Švýcarsku nejvíce těšíte?

Na všechno. Na prostředí, hory, spoluhráčky, trenéry, florbal a celkově to bude pořádná výzva, na kterou se neskutečně těším.

Nemáte strach z jazykové bariéry?

Toho se člověk nemůže bát. Co neumí, to se naučí a vždy se nějak domluví. Ale samozřejmě, že mám z toho trochu strach.

Pokud se nepletu, tak švýcarská soutěž patří k nejlepším v Evropě, vidíte to podobně?

Ano, Švýcarská soutěž patří mezi nejlepší v Evropě. Samozřejmě, že nejlepší je švédská soutěž, po té pak finská se švýcarskou.

Co očekáváte od nového angažmá?

Od nového angažmá očekávám zlepšení po florbalové stránce. A celkově se mi změní život.

V čem?

Největší rozdíl bude v tom, že neuvidím pořádně rodinu, na které mi velmi záleží. Vždy se budu těšit na to, až za mnou rodina přijede. Budu se muset o sebe starat víc než doteď.

Vraťme se k vašim florbalovým začátkům. Jaké na ně máte vzpomínky?

Vzpomínky mám hezké, nejlepší vzpomínky jsou na období, kdy jsem hrála s klukama. Kluci se vždy báli, abych nebyla lepší než oni.

V kolika letech jste s florbalem začínala?

Asi v 7 letech. Registrovaná jsem byla v klubu FBC Česká Lípa od roku 2008. Ale už předtím než jsem začala plně hrát, jsem si doma nebo na tátových zápasech hrála s míčkem a florbalkou.

Kdo vás k florbalu přivedl?

Moji rodiče, spíše můj taťka, Miloš Pekárek, který sám florbal hrál v dřívějším klubu Líný vši, kde hrál i se svým bratrem Ladislavem Pekárkem. U nás hraje skoro celá rodina. I moje mladší sestra Theresa Pekárková jde v mých stopách. A těším se, co z ní vyroste (důrazně).

Vystřídala jste více postů, nebo jste od začátku byla útočnice?

Já jsem spíše od začátku univerzál. Vždy, když bylo a je teď potřeba, tak jsem šla hrát kamkoliv. Ale post gólmana, mě nikdy nelákal.

Zkoušela jste i jiné sporty?

Já dělala hodně sportů. Jsem za to strašně ráda, protože se mi to teď hodí do školy, studuji na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Plavání, silniční cyklistika, aerobic, tancování na ZŠ, lyžování, atletiku. Plavání, cyklistice a florbalu jsem se věnovala nejvíc a to na závodní úrovni a asi v 7. třídě, zhruba ve 12 letech jsem se začala plně věnovat florbalu a plavání jsem měla jako doplněk bez závodů. Pro florbal jsem se rozhodla, protože mě bavil více kolektivní sport.

Díval jsem se na vaše statistiky z mládežnických kategorií a přišlo mi, že jste vždy nastupovala i mezi staršími. Je to tak, nebo se pletu?

Je to tak! Většinou jsem nastupovala za svou kategorii a ještě za starší, abych měla více zápasů a o víkendech nebyla nuda (smích). Přece bychom s rodiči neseděli doma, protože jsme sportovní rodina. A to se ještě střídaly zápasy za kluky a holky. Většinou jsem hrála zápasy za kluky. Když nebyl florbal, tak byly zase jiné závody, třeba jsem jezdila na kole.

Jak jste prožívala zápasy mezi staršími?

Úplně stejně jako s mými vrstevníky. V těch dětských kategoriích nebyl takový rozdíl jako teď a hlavně bylo málo dětí.

Kdy jste si poprvé uvědomila, že vám jde florbal lépe než vaším vrstevnicím?

Já si to nikdy neuvědomovala, jen jsem se chtěla pořád posouvat a hlavně díky rodičům a jejich podpoře jsem se zlepšovala více oproti ostatním.

Proč jste měla v juniorské kategorii několik sezón hostování z Lípy do Liberce?

Protože jsem od Liberce dostala nabídku. Nejdříve na turnaj do Švédska a poté mě chtěli do týmu. V Liberci byla větší budoucnost, protože jejich ženský „A“ tým hrál nejvyšší českou soutěž. Jestli si pamatuji správně, tak v České Lípě tehdy juniorský tým pořádně nebyl.

Za tým žen v Lípě jste odehrála jen dva zápasy. Nemrzí vás, že utkání nebylo více?

Mrzí, ale bohužel to nešlo spojit s extraligovými zápasy. Kryly se mi extraligové zápasy se zápasy České Lípy a prioritou pro mě bylo hrát extraligu.

Jaký byl pocit nastoupit za dospělý tým v Lípě, kde jste s florbalem začínala?

Byl to super pocit, mohla jsem pomoct svému mateřskému klubu. A v budoucnu je to můj sen nastoupit v českolipském dresu s mojí mladší sestrou.

Navíc se vám v dresu Lípy dařilo, že?

Dařilo, to je pravda. Byly velmi znát zkušenosti z vyšší ligy.

Co vás vedlo k následnému přesunu z Liberce do Prahy?

Hlavní důvodem bylo studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Karlově Univerzitě.

Do Prahy jste dojížděla, nebo jste v Praze bydlela?

Bydlela, dojíždění už jsem se chtěla vyhnout. Čtyři roky jsem pravidelně dojížděla z České Lípy do Liberce na tréninky.

V Praze jste hrála českou extraligu žen, živilo vás hraní?

Neživilo. Bohužel v Čechách je florbal ve většině týmů ještě amatérský sport na profesionální úrovni.

Ve Švýcarsku si asi finančně polepšíte, že?

Ano něco si tam vydělám, ale jdu tam hlavně kvůli florbalu.

Ve článku pro server Bez frází jste mimo jiné řekla: „Správný den začíná snídaní.“ Jak vypadá vaše obvyklá snídaně a je pro vás snídaně důležitá?

Snídaně je určitě důležitá každý den (důrazně). Tyjo, obvyklá snídaně? Většinou nějaké pečivo se šunkou, sýrem nebo marmeládou. Někdy i ovesná kaše. Záleží na tom, kolik mám času.

Jak to máte s jídlem, musíte se kvůli florbalu omezovat?

Já se nijak určitě neomezuji, protože nejím žádné fastfoody. Nechutná mi to a pořádně se nenajím. Svíčkovou od babiček určitě nepohrdnu. Stačí, abych měla vyvážené jídlo.

Bude se ve Švýcarsku vaše stravování lišit proti tomu, když jste hrála v Česku?

Lišit se bude jen kvalitou potravin, protože si myslím, že ve Švýcarsku mají úplně jiné kvality.

Budete si muset zvykat na jiné pokrmy a suroviny?

Asi se něco nového najde, ale to k tomu patří. Pořád to není žádné Thajsko nebo nějaká asijská země, takže jídlo je ve Švýcarsku dost stejné jako v České Republice.