Přes nepřízeň počasí a úder chřipkové epidemie se na tradiční vánoční turnaj sjelo do Stráže pod Ralskem 66 šachistů z širokého okolí. Stejně jako v minulých letech se díky příspěvku města a sponzorství strážských firem MEGA, OMA CZ a ALBENA bojovalo o ceny, které zpříjemnily předvánoční náladu. Soutěžilo se v kategorii OPEN, tzn. bez rozdílu věku, zvlášť byla vyhodnocena kategorie do 15 let.

Tento systém šachového klání je pozoruhodný především v tom, že se utkávají hráči, mezi kterými je velký rozdíl nejen výkonností, ale i věkový. V které jiné soutěži by mohl být rozdíl mezi soutěžícími až 67 let?

Favorit Jiří Gregor z Holdie Praha potvrdil pozici, když až v posledním kole, kdy již bylo o jeho vítězství rozhodnuto, podlehl druhému nasazenému Vlastimilu Sejkorovi (SK Děčín). Na třetí místo se prosadil Zdeněk Kout (TJ Krásná Lípa), když v závěrečném finiši předstihl Petra Garšice (Sokol Bakov nad Jizerou), který se musel spokojit s bramborovou medailí, i jeho oddílového kolegu třetího nasazeného Jaroslava Záhorbenského. Další pořadí: 6. Jan Oreský (1. Novoborský ŠK), 7. Marcel Kokta (ŠK Frýdlant), 8. Jindřich Melich (Pankrác Praha), 9. Lukáš Švasta (ŠK Česká Lípa), 10. Viktor Novotný (1. Novoborský ŠK).

Překvapení se nekonalo ani v kategorie do 15 let, i když favorizovaný Filip Třešňák (TJ Krásná Lípa) musel v posledním kole v prohrané partii čarovat, aby si zajistil jistotu prvního místa. V napínavém souboji posledních kol si druhé místo vybojoval Daniel Bradáč (Lokomotiva Libe-rec) před domácí odchovankyní Terezou Bendovou (v současné době hraje za Desko Liberec 1. ligu). Zklamáním bylo až deváté místo druhého nasazeného Tomáše Zimermana z Jiskry Tanvald. Další pořadí: 4. Tomáš Kučera, 5. Denisa Jínová (oba ZŠ Tyršova Č. Lípa).