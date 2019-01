Nový Bor - minirozhovor s Martinem Vaculíkem

Opora novoborského B–týmu Tomáš Kulhánek přemýšlí nad koncovkou v rozhodující partii s Holdiií Praha. | Foto: Jindřich Lesage

Jedním ze dvou hráčů, kteří budou mít unikátní možnost sehrát samostatnou partii proti nejlepšímu šachistovi všech dob Garri Kasparovovi, bude kapitán rezervy Nového Boru Martin Vaculík. Kasparov navštíví v neděli zámek Hluboká na Českobudějovicku, kde odehraje simultánku proti 25 vybraným hráčům z jižních Čech a následně dvě zkrácené partie (rapid, 2 x 25 minut), z nichž jednu právě proti Vaculíkovi. Novoborský šachista poskytl Deníku krátký rozhovor.



Budete se na partii s Kasparovem nějak připravovat?

Už jsem se na něco díval. Co se týče zahájení, on toho hraje spoustu, takže je těžké se na něco konkrétního připravit. Musím probrat alespoň hlavní varianty, které hrává.

Figury se budou losovat nebo už víte s jakými budete hrát?

Původně se říkalo, že by to mělo být podle mé volby, ale raději se připravuji na obě varianty. S černými by to bylo o dost těžší.

Máte trému před partií?

Ani ne, nemám co ztratit. (smích) Počítám s tím, že asi nevyhraji.

Už je znám hráč, který nastoupí v druhé partii?

Ono se to dost měnilo. Původně měl hrát Václav Klaus mladší, pak pan Žaluda z Českých drah, ale rozhodnuto ještě není.

Budete tedy chybět novoborskému B týmu, který v neděli hraje proti poslednímu týmu tabulky Sokolu Zaječice…

Nastoupíme sice v kombinované sestavě, ale měli bychom vyhrát. Zaječice neuhrály ještě ani bod, rozdíl by měl být znát