Chuť do závodění a touha po dalších úspěších u ní nevyprchá. Naopak! „Mohla bych dát celé kolečko znova, tomu bych se nebránila,“ usmívá se sympatická snowboardačka liberecké Dukly.

Takže nehrozí, že byste přišla o motivaci, když jste teď už všechno vyhrála?

Pokud mě tréninky a závody budou stále bavit… Motivace je pro mě důležitá. Musí mě to bavit a musím v tom vidět smysl, že mi to pořád něco dává. Úspěchy jsou bonus navíc.

Úspěch jste zaznamenal i v anketě Nejúspěšnější sportovec Libereckého kraje, kde jste obsadila třetí místo díky bronzu z Pchjongčchangu. Vybavil se po roce ten olympijský závod?

Došlo mi to až při vyhlášení. Svaz lyžařů totiž vyhlašuje za tuhle sezonu a vůbec mi nedošlo, že se tahle anketa bude vyhlašovat ještě za olympiádu (smích). Samozřejmě mě to těší. Připomněli jsme si i Ester, bylo to hezký.

Vaše snowboardová parťačka Ester Ledecká anketu ovládla. Co říkáte na její fenomenální vystoupení na olympiádě, kde vybojovala zlato na snowboardu i na lyžích?

Je to neskutečný. Teď se jí bohužel nedařilo podle jejích představ, ale já to naprosto chápu. Něco podobného jsem zažívala po olympiádě v Soči. Myslím, že to Ester zvládne, protože to zažívá každý. Musí se naučit pracovat s tím tlakem. Ester to má podobně jako já, sport dělá hlavně proto, že ji baví a moc nepočítá s tím úspěchem a mediální popularitou. Člověk se s tím musí naučit pracovat. Ester je prostě neskutečná, ještě teď trénuje a jezdí závody, zatímco já si užívám volna (úsměv). Samozřejmě se snažím trochu hýbat, ne že budu měsíc ležet v posteli. Ale ten systematický trénink začne až v květnu.

V únoru jste získala vysněný titul mistryně světa, takže příští rok můžete být sportovec roku místo Ledecké…

(Úsměv) Uvidíme, ten rok je strašně dlouhý. Já jsem to sice odpálila takhle na začátku roku, ale doufám, že těch úspěchů bude ještě hodně. Je to vždycky hezké, když má člověk jakoukoliv medaili. Je to milé, když je těch úspěchů tolik.

Na slavnostní vyhlášení v Liberci jste přijela z dovolené až z Čeladné. Ráda jezdíte pod Ještěd?

Já mám Liberec ráda, je to hrozně sympatické město. Sice jsem z Vrchlabí, ale jsme na pomezí Libereckého kraje. Můj bratranec v Liberci hrál hokej a já tady trénuju s Duklou. Mám to tady ráda. Ráda sem jezdím.

Liberec v létě hostí olympiádu dětí. Přijedete sem?

Zatím nevím, jaký bude program, ale už jsem dětem nahrávala pozvánku. Jako mladší jsem se zúčastnila evropské mládežnické olympiády, takže mám podobné zážitky. Jednou jsem byla i vlajkonoškou na dětské olympiádě. Držím jim palce. Bude to pěkné, Liberecký kraj má pro to ty nejlepší předpoklady.