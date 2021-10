„Samozřejmě jsme zklamaní, myslím si, že minimálně na bod jsme v Ústí měli,“ kroutil hlavou Karel Kruliš, kouč českolipských Démonů.

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. To ostatně přiznal i Martin Dlouhý, trenér Ústí nad Labem. „V první půli jsme si vytvořili mnoho gólových šancí, ze kterých jsme využili pouze dvě. To se nám mohlo vymstít ve druhém poločase, kdy Démoni měli více ze hry a vytvořili si i mnoho brankových příležitostí. Naštěstí pro nás proměnili pouze jednu. V závěru se nám podařilo ubránit power-play. Tři body jsou cenné,“ přiznal.

Domácí představili brazilské posily, které se nakonec ukázaly jako důležitým faktorem. „My jsme vlastně ani nevěděli, s čím Ústí nastoupí. Velká škoda byla, že jsme nedali první gól, šance tam byli. Po změně stran jsme trochu změnili styl hry. Vyšlo to, byli jsme lepší a tlačili se do šancí. Ale byl z toho jenom jeden gól. To na body prostě stačit nemůže,“ zdůraznil Kruliš.

K dalšímu zápasu zajíždějí Démoni do Brna, tamní Helas na ně bude čekat v pátek 22. října od 19.30. „Pro nás je důležité, bodovat v domácích zápasech. Všechno, co získáme venku, bude bonusem. Teď nás čeká Helas, to je tým, kde bychom taky mohli něco urvat. Uvidíme,“ dodal Kruliš.