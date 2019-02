Postup na mistrovství si Démonky zajistily na posledním turnaji základní části západní konference nejvyšší futsalové soutěže v hale Lokomotivy Plzeň.

„Holky to zvládly i v šesti lidech,“ radovala se trenérka Michaela Kinařová. „Loni jsme nehrály, ale předtím jsme byly během tří let dvakrát vicemistři republiky, takže postup na šampionát byla povinnost.“

O třech postupujících z české konference se rozhodovalo na závěrečném víkendovém turnaji v Plzni, který Severočešky rozehrály porážkami 1:2 s Prahou a 1:5 s Libercem.

„S postupem to bylo nahnuté, ale pak holky urvaly bod s Plzní (0:0) a vyhrály nad Kadaní (3:2). Už před zápasem s Kadaní jsme věděly, že postoupíme,“ řekla trenérka Kinařová.

Republikové finále se bude konat v sobotu 15. června opět v Plzni. „Cíle máme co nejvyšší. Chceme skončit aspoň do čtvrtého místa. Uvidíme, co Morava, tam je to nabité. Ženský futsal jde hrozně dopředu,“ upozornila Kinařová, která přiznala, že je v České Lípě problém sehnat hráčky.

„Na zápasy jezdíme v šesti sedmi lidech. Od té doby, co v České Lípě skončil ženský fotbal, tak je tady mrtvo. Máme v týmu holky z Ústí, Liberce a dokonce i z Polska. Teď jsme sehnaly pár holek, které potřebujeme zapracovat do týmu,“ prozradila koučka, která má v týmu i jednu reprezentantku Denisu Skálovou. Ta hraje i fotbal za Duklu, kam přestoupila ze Slavie. „Denisa je opora týmu a hlavně střelkyně,“ dodala Kinařová