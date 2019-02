Č. Lípa - Dokázali se prosazovat v různých kategoriích a lodních třídách. Důkazem toho je posun mezi elitní desítku v hodnocení mládežnických jachtařských klubů v republice. Sezona 2018 byla pro mladé českolipské jachtaře rozhodně velmi úspěšná.

Jachtaři z České Lípy. | Foto: Zlata Vostrá

„Mladí sportovci se účastnili všech vrcholných akcí republiky a někteří dostali i šanci reprezentovat na mistrovství světa. Individuálně dosáhli na ta nejvyšší ocenění,“ řekl za Jacht klub Česká Lípa trenér mládeže Radek Václavík.



Zdůraznil, že za zmínku stojí titul mistra republiky v lodní třídě 420, 2. místo na MČR lodní třídy Optimist, 2. místo v hodnocení nejvyšší pohárové soutěže v ČR v lodní třídě Optimist, 1. místo v prestižní regatě Primátorský města Prahy, 2. místo Štít města Pardubic v lodní třídě RS Feva a na českém republikovém šampionátu lodní třídy RS Feva v top 10 na 8 místě.



„Naši jachtaři se též účastní olympiády dětí a mládeže kde obhajuji přední místa. Svými výsledky navazují na dlouhodobou sportovní tradici klubu JK Česká Lípa, která vždy vychovávala vynikající jachtaře a reprezentanty. Nelze se však spolehnout pouze na přípravu na domácích vodách a je nutné se pravidelně vydávat za podmínkami, které odpovídají parametrům mezinárodních regat. Po zimní přípravě v tělocvičně a na sněhu se někteří vydají na první trénink již v únoru do Španělska a následovat bude Chorvatsko, Polsko.“



Příprava má vypadat tak, aby sportovci dosáhli kvalitních výsledků na mistrovství republiky, světovém šampionátu 420 v Polsku nebo mistrovství Evropy Optimist ve Francii.



RS Feva se nominovala na MS do Itálie a na rovněž kontinentální šampionát do Francie, také se zúčastní evropských závodu v Holandsku a Maďarsku. Vrcholem českých závodů pak bude mistrovství republiky.



„Velmi pozitivní je věkové složení mladých jachtařů od těch nejmladších až po juniory. To dává možnost si vychovávat kvalitní členskou základnu navíc pod vedením zkušených odborníků. Držme jim palce, ať se Česká Lípa může i v budoucnu chlubit sportem, který vychovává odolné jedince, kteří se i v útlém věku nebojí bojovat se živly v podobě třímetrových vln, silného větru a to vše někdy za velmi nízkých teplot,“ dodal Václavík.