Oba celky se nedávno utkali v Praze, z vítězství 6:4 se nakonec radovala Sparta. „Do České Lípy jedeme pro tři body, nedávno jsme je doma porazili, takže víme, co od nich čekat,“ má jasno Ago Simitči, prezident Sparty Praha, který na lavičce nahradí svého bratra Beniho, který má reprezentační povinnosti. „Doufám, že si hráči budou vědomi, že na lavičce není trenér ale prezident. Věřím, že vydají maximum a pevně věřím, že to spolu zvládneme a na konci zápasu se budeme moct společně radovat,“ dodal.

Sparta by si vítězstvím upevnila čtvrté místo, pomalu se připravuje na play-off. To hosté z České Lípy už dlouho vyhlížejí konec zpackaného ročníku. Pokud na Spartě nevyhrají, skončí po základní části na posledním místě. „Na zápas se Spartou se už nesmírně těším. Ne proto, že přijede Sparta. Bude to pro nás konec sezony a já doufám, že budeme moct rychle zapomenout na tu blamáž, kterou jsme v letošním ročníku předvedli. Sparta bude v herní pohodě a bude si na nás chtít smlsnout. Přesto pořád věřím v určitý morál a kvalitu svého týmu,“ nechal se slyšet Karel Kruliš, trenér České Lípy.

Utkání startuje v pátek od 20 hodin v České Lípě. Utkání můžete sledovat na níže přiloženém videu.

Zdroj: Youtube