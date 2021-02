Ačkoliv do konce nejvyšší futsalové soutěže zbývá českolipským Démonům odehrát ještě sedm zápasů, porážka v Českých Budějovicích tak trochu zlomila jejich odhodlání do zbytku sezony. Svěřenci Karla Kruliše na jihu Čech prohráli 2:3, připsali tak jedenáctou prohru v řadě a play-off se jim vzdaluje. Samotný kouč Démonů přiznal, že přišel čas soustředit se na další ročník.

Futsaloví Démoni padli v Českých Budějovicích. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„S Jirkou Šubrtem jsme se domluvili, že zbytek ročníku dohrajeme tak nějak v klidu. Už je vlastně jedno, jak to dopadne. Bereme to tak, že tahle sezona se nám prostě nepovedla a my se budeme pomalu připravovat na další. Play-off je pro nás daleko. Za mě tady máme nejlepší tým v historii, ale výsledky prostě nepřišly. Byla tam hromada porážek o gól. Já sám jsem propadl zmaru, kdy nevím, co s tím,“ upřímně přiznal Karel Kruliš.