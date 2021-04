Nikol přiznává, že změna prostředí ji prospěla. „Dalo mi to fakt hodně, posunula jsem se hlavně po lidské stránce,“ zdůraznila rodačka z České Lípy. Prozradila, jak trávila ve Švýcarsku volný čas, jaké má další florbalové ambice a nebo jak je to s ní a českou reprezentací.

Gratulace ke stříbrné medaili, kterou jsi vybojovala ve švýcarské lize. Jaké jsou pocity po zisku druhého místa?

Děkuji moc za gratulaci! Samozřejmě mám radost. První sezóna ve Švýcarsku a hned z toho byla účast ve finále. Po finálové prohře mě to trochu zamrzelo, že to není zlato. Za stříbro jsem ale moc vděčná, děkuji celému týmu a všem za podporu.

Pro tebe to byla první sezona v zahraničí. Jak moc švýcarskou ligu ovlivnil koronavirus?

I přes covid to pro mě byla skvělá sezona. Pokud si dobře vzpomínám, tak se nám dvakrát zrušily zápasy kvůli karanténě druhého týmu. V listopadu se nám ročník přerušil, zůstaly nám pouze tréninky. Po novém roce se to všechno zase rozjelo. Bohužel, většina utkání byla bez diváků. Výjimkou bylo začátek sezony, kdy nás mohli fanoušci podpořit, to jsme si moc užívali. Fanoušci Skorpions jsou stejně dobří, jako ti českolipští.

Do Švýcarska jsi přešla loni v létě. Jak se to celé upeklo?

Bylo to velmi rychlé. Lucka Řezáčová, moje spoluhráčka, dostala od klubu nabídku. Trenéři se jí ptali, jestli nezná někoho, kdo by s ní chtěl jít do Švýcarska. Lůca se zmínila právě o mojí maličkosti. Trenéři mi pak napsali, jestli nechci zkusit novou výzvu a já kývla. Tak se zrodili můj přestup.

Co bude v další sezoně?

Budu pokračovat v UHV Skorpion Emmental. Moc se těším na další sezonu a doufám, že bude o kousek lepší než ta letošní. Tedy se zlatým vrcholem.

Čím je švýcarská liga specifická?

Oproti české lize, je mnohem rychlejší a plná tvrdých soubojů. Ve Švýcarsku jsou daleko delší tréninky. Myslím si, že problém s adaptací nebyl žádný, jen mě překvapila právě délka tréninků. V Česku jsem byla zvyklá na hodinu a půl, tady je to o hodinu delší.

Přihodila se ti ve Švýcarsku nějaká kuriozita?

Myslím si, že ne. Zpětně si nic nevybavuji (smích).

Omezil tě koronavirus v cestování do Česka?

V Česku jsem byla v září a na Vánoce. Jinak nebyl moc čas. V srpnu mě navštívili taťka s mamkou, ségra a můj přítel. Taky se mnou strávili Nový rok. Sezona skončila a já jedu na dva měsíce do Česka. Do Švýcarska se vracím v červnu na letní přípravu.

Co ti dalo zahraniční angažmá do osobního života?

Do osobního života asi to, že jsem dospěla jak v uklízení, tak ve vaření (smích). Celkově si myslím, že mi tato změna prospěla. Dalo mi to hodně, posunula jsem se hlavně po lidské stránce.

Jak jsi trávila ve Švýcarsku volný čas?

Různě. Třeba výlety po Švýcarsku, nebo odpočinkem, který je také důležitý. Naučila jsem se péct buchty jako od babičky, celkově se zlepšila ve vaření. Další výzvou je uvařit svíčkovou, jako od druhé babičky.

Co ty a reprezentace? Před třemi lety jsi s juniorským výběrem vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa.

Tím jsem ukončila mou juniorskou kariéru (smích). Za ten bronzový úspěch jsem nesmírně ráda. Aktuálně jsem v širším kádru reprezentace, moc si toho vážím. Doufám, že se brzy bude konat nějaké „repre“ akce, které se zúčastním.

S florbalem jsi začala v České Lípě. Vzpomeneš ještě na první tréninky?

Na první tréninky si moc nevzpomínám. Předtím jsem totiž chodila na tréninky s mým taťkou. Jediné, co si vybavuji, je to, že jsem hrála s klukama. Skvělý tým a trenéři, kteří mě toho spoustu naučili.

Rodinu tedy máš stále v Lípě?

Ano, mám. Do České Lípy samozřejmě jezdím. Vždy se do Lípy ráda vracím a těším se na mou rodinu. Je to moje největší podpora.

Florbal tě asi neuživí. Myslíš na zadní vrátka?

Samozřejmě by bylo krásné živit se florbalem. Je to ale nereálné. Florbal ještě není na takové profesionální úrovni, aby k tomu člověk nemusel mít ještě nějakou práci. Pro mě bude určitě důležité mít k florbalu ještě klasické zaměstnání.

Jaké máš aktuální florbalové cíle?

Momentální florbalový cíl je jasný, chci vyhrát švýcarský titul. Odmalička jsem si přála hrát florbal v cizině. To jsem si vlastně splnila. Jsem moc rád, že mě florbal stále naplňuje.