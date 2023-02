Skvělým výkonem se na vítězství Liberce podílel brankář Dýma Yerasov, kterého trenér Aleš Benek v žertu nazval šílencem na útěku. "Je to hrozně týmový kluk. Futsal má strašně rád. Někdy to ale vůči jeho věku až přehání," objasnil trenér vzápětí. "Určitě má potenciál být jedničkou A-týmu Liberce, případně chytat v zahraničí. Výkon na Final four napověděl, že to v sobě má. Patřil k tomu nejlepšímu, co bylo v Jablonci k vidění," dodal liberecký lodivod. Jeho slova ostatně potvrdila také skutečnost, že byl Yerasov vyhlášen brankářem turnaje.