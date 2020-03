Můžete se poohlédnout za letošní sezonou vaší dcery i celého týmu? Čekal jste víc nebo jste spokojený?

Letošní sezona z hlediska Diany byla super. druhá místa na YOG Lausanne 2020, 137 FIS bodů, které ji opravňují účastnit se světového poháru a celkově osmadvacáté místo v Evropském poháru, to je dobrý počin pro první sezonu, kterou absolvovala mezi dospělými.

Je spokojená i dcera?

Po prvotním zklamání z YOG a druhého místa, si myslím, že i Dia je spokojená s první sezonou ve FIS katgorii. Pevně věřím tomu, že medaile z Lausanne ji posune dál a že ta velká zlatá ještě na ni někde čeká. Jediné, co nás mrzí, je zrušení MSJ ve Francii z důvodu koronaviru. Juniorská kategorie je pro ročníky 1999 – 2003 a celosvětové srovnání by hodně napovědělo.



Které soupeřky jsou nejtěžší, od kterých by měla Diana něco „okoukat“?

Holky ze Švýcarska, Švédska a Kanady jsou top světová špička. Tam by se dalo něco okoukat. Ale jsem přesvědčený o tom, že každý závodník má svůj styl a každému vyhovuje něco jiného. Nejdůležitější je start. Ten vždy hodně napoví. Samozřejmě, když ve startovní bráně stojíte s olympijskou medailistkou z velké olympiády, tak určitý respekt máte. Ale každý chce vyhrát, tak moc času na přemýšlení nad tím není.

Jak prožíváte závody jako otec? Radíte do poslední chvíle nebo ji raději necháte v klidu?

Do olympiády jsem s Diou stál v 95 % na startu. Když jsme ale do Lausanne odjížděli, požádala mě, jestli by s ní na startu nemohl být Láďa Augusta, zkušený skicrossový trenér a funkcionář. Jeho zkušenosti z velkých závodů jsou k nezaplacení a spousty věcí jsem se od něj naučil. Když jsem ale s Dianou na startu, vím, že se o závodu a trati už nemůže mluvit. Jen jí připravím lyže, upravím madla a jede.

Jaký dopad bude mít na sport a konkrétně i na skicross pandemie?

Pro sport je současná pandemie velikým omezením a pro zimní sporty zvlášť. V současné době by jsme se vraceli z Mistrovství světa juniorů a měli před sebou ještě minimálně dva závody. Poslední byl plánováný na první víkend v dubnu ve švédském Idre. A dopad na sport jako takový? Záleží na každém závodníkovi, jak je schopen se připravovat. Samozřejmě všem bude chybět to, proč trénují a to jsou jednotlivé závody nebo zápasy. Proto ten sport všichni dělají.

Nebojíte se, že přijdete o sponzory?

Za mě musím říct, že jsem ještě takto ani nestačil uvažovat. Nemyslím si, že přijdeme o sponzory, protože to jsou silné firmy a kamarádi. Ale to, že se částky mohou snížit, tomu nezabráníme.

Jak teď vypadá příprava reprezentantů?

Protože nám sezona skončila předčasně a všichni jsou již v klidu doma, jsme ve stavu, kdy se všichni udržují v pohotovostně odpočinkovém režimu. Přeci jenom jsme po té Evropě nějaký ten kilometr najezdili. Od poloviny dubna ale začne už příprava na další sezonu. Spíš ale každý podle tréninkového plánu a individuálně.

Hovoří se o tom, že výjezdy za hranice budou možná komplikované. Co by to pro pro skicross znamenalo, když byste nemohli vycestovat a trénovat v zahraničí?

Já mám obavu z toho, aby ty hranice se po konci pandemie zase otevřely. Z hlediska skicrossu to problém je. Již v září jsme odjížděli na sníh a když hranice zůstanou zavřené ten trénink na sněhu nám chybět bude.

Až se všechno vrátí do normálních kolejí, s čím půjdete do nové sezóny?

Cíle na sezonu budou veliké. Samozřejmě bude pro celý tým důležité mistrovství světa juniorů. To považujeme za hlavní cíl našich mladých závodníků, pak účast na Evropských pohárech a možná někteří z nich nakouknou do Světového poháru. Ale opravdu vše bude záležet na podzimní přípravě.