Začátkem října se česká výprava Extrifit Power Teamu vydala z Mladé Boleslavi do Německého města Fraureuth na mistrovství světa federace WUAP. Zde výprava Oldy i Tomáše pobrala zlaté kovy za úctyhodné výkony: Olda Procházka - 1. Místo Benchpress RAW, Masters 50-54, kategorie do 100 kg, 196 kg, tímto výkonem dokonce vytvořil nový světový rekord. Tomáš Chludil - 1. Místo Benchpress RAW, Masters 45-49, kategorie do 125 kg, 200 kg.

Druha výprava byla koncem října na mistrovství světa federace GPC v Trnavě. Tady bylo již dopředu hlášeno více než 900 startů a tak byla velká šance na velké souboje. A tak se i stalo. Tomáš bojoval hodně sám se svou hlavou. A bohužel nezapsal první dva pokusy úspěšně, ale nakonec se i díky Oldovi a Standovi namotivoval tak, ze zatlačil krásných 190 kg, které jsou pro něj na tréninku běžné, ale tady s nimi moc spokojen nebyl. Avšak nakonec byl rád, že třetí pokus byl úspěšný a získal za něj krásnou stříbrnou medaili.

Olda začal svým klasickým základem 185 kg, dále 190 kg. Oba pokusy úspěšné. Z konkurence mu na paty šlapal polský závodník. Ten si jako třetí pokus nahlásil 190 kg, takže Oldův třetí pokus 195 kg měl stačit na první místo. Avšak díky taktizaci soupeře, který svůj třetí pokus těsně před ním změnil na 195 kg, bylo rozhodnuto.

Díky tomu, že Olda měl svou tělesnou váhu cca o 2 kg vyšší než soupeř, pak by při stejné zvednuté vaze zvítězil ten lehčí (i když jsou ve stejné váhové kategorii do 100 kg). Takže osud byl zpečetěn v momentě, kdy polský závodník zapsal úspěšný pokus 195 kg. Olda si tedy z tohoto mistrovství odvezl stříbrnou medaili i díky mírnému zranění ramene. Ale to nebylo vše, co na pódiu dostal.

V jednom nepředvídatelném momentu během předávání medailí si Oldu na pódium zavolala prezidentka Slovenské federace GPC a také skvělá rozhodčí Júlia Popa. A před zraky všech sportovců mu předala pohár na kterém stálo: Olda Procházka - Nejlepší muž na světě. Tento pohár mu jako překvapení připravila a tajně do haly propašovala Oldova žena Kristýnka a tak hala tleskala romantickému gestu. Mnoho mužů plácalo Oldu po zádech, jak moc mu závidí takový pohár a že už vlastně nemusí cvičit, ze dosáhl maxima, co lze získat. A to je láska na celý život.

KRISTÝNA TOMŠOVICOVÁ