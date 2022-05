Šest vítězství v posledních odehraných Velkých cenách plus dva tituly z turnajů Mistrů, to je jeho skvělá bilance. I díky tomu povede tento hráč jako kapitán své kategorie reprezentační tým České republiky proti Slovensku. Bude to oslava 40ti let trvání ČMSV. V červnu se Just zúčastní mistrovství Evropy v italském Rimini. To bude další možnost se konečně prosadit i v evropském veteránském stolním tenise, kde patří Česko dlouhodobě mezi absolutní špičku v Evropě.