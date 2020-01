„Od začátku jsme byli lepším týmem a vyhráli zaslouženě,“ zářil trenér vítězů Jakub Němec. „Pro nás to bylo nesmírně důležité utkání. Věděli jsme, že když vyhrajeme, tak se bodově srovnáme s týmy nad námi a dokonce se přiblížíme na bod play-off,“ připomněl vyrovnanost tabulky. „Jsem rád, že se nám podařilo druhý zápas po sobě zvítězit výrazným rozdílem a doufám, že dnešní výkon a výsledek přiláká ještě více diváků na další důležité domácí zápasy,” dodal.

Zápas byl od úvodního hvizdu velmi vyrovnaný a dlouho se čekalo na první branku. Tu zaznamenali domácí ve 13. minutě po akci Vokouna a Gabča, který se dokázal uvolnit přes obránce a přízemní střelou k tyči rozvlnil síť. Démony inkasovaná branka nakopla a do přestávky byli lepším týmem. V 15. minutě se prosadil Fichtner, v 18. Rott po hrubce v mělnické obraně.

„Výsledkově sice poločas nebyl podle našich představ, neproměnili jsme dost šanci a navíc inkasovali po dvou velkých chybách,“ vrátil se Němec k těsnému vedení Severočechů při odchodu do kabin. „Ale byl jsem klidný, protože jsem věděl, že se to musí zlomit, a když budeme hrát stejně dál, branky přidáme. To se také stalo a celý druhý poločas jsme měli pod kontrolou,“ vystihl.

Do druhé půle nastoupili hráči Olympiku zostra a hned v úvodu se prosadil kapitán Vokoun po rychlém brejku. Poté se dostali Českolipští do několika šancí, ale domácí podržel skvělými zákroky brankář Mareš.

Ve 27. minutě znovu Vokoun svou typickou akcí, kdy se prosadil po lajně přes obránce a vypálil mezi nohy brankáře, poslal svůj tým do vedení. Po chvíli potkala Démony další mrzutost. Brankář Bartůněk neudržel nervy, po ztrátě míče na půli hřiště úmyslně nakopl jednoho z protihráčů a viděl červenou.

Náhradní brankář Kirov inkasoval devět vteřin před koncem oslabení po spolupráci Gabča s Hrdinou. Další branky se diváci dočkali až ve 35. minutě, to mladý Nečas zvýšil tvrdou ranou na 5:2.

Démoni sáhli po hře bez brankáře a výhodu jednoho hráče v poli navíc využili Abrhámem, který se v 38. minutě ocitl sám před Marešem. Snahy hostů se zápasem ještě něco udělat znovu ochladil Hrdina gólem na 6:3. Pokračující power-play domácí v závěru ztrestali ještě třikrát. Po Hrdinovi se dokonce dvakrát střelecky prosadil brankář Mareš. Zpečetil tak třetí výhru týmu v sezoně.

Hostující trenér Karel Kruliš potvrdil, že jeho týmu nabourala plány především červená karta. „Zápas jsme nezvládli. Po vyloučení našeho brankáře, který nás poslal do tří v poli, nám soupeř odskočil o dvě branky a z naší strany už to byla křeč o zvrácení výsledku. To se nepovedlo a pramenily z toho chyby, které soupeř trestal. Nedá se nic dělat, jsme ve hře o záchranu, musíme se koncentrovat a připravit na další důležitá utkání.”

Olympik Mělník – Démoni Česká Lípa 9:3 (1:2)

Branky: 13. Gabčo (Vokoun), 22. Vokoun (Gabčo), 27. Vokoun, 29. Hrdina (Gabčo), 35. Nečas (Hrdina), 38. Hrdina, 39. Hrdina, 40. Mareš, 40. Mareš – 15. Fichtner (Havrda), 18. Rott, 38. Abrhám (Fichtner). ŽK: 3:0. ČK: 27. Bartůněk (ČL). Diváci: 279.