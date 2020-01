Právě sedmnáctka se může ohlédnout za obrovským vzestupem. Tým, který se dával dohromady těsně před startem sezony, se rychle zmátořil a často byl soupeřům více než vyrovnaným protivníkem. Nejcennější odměnou za výkony byl pro mladší kategorii závěrečný turnaj, kde nejprve Lípa sebrala body Slavii Praha (4:4) a v derniéře přehrála 6:4 Spartu Praha.

„Poslední turnaj byl pro kluky velkou odměnou, jsem hrozně spokojený. Během těch čtrnácti zápasů šly výkony nahoru a hráči najednou zjistili fakt, že mohou hrát s každým. A výhra nad Spartou? Byli jsme tak na koni, že kdybychom jí dali osm branek, nemohl by se nikdo divit,“ řekl se spokojeným úsměvem trenér týmu a prezident klubu Jiří Šubrt.

Jeden z hlavních kormidelníků démonského korábu si ovšem vážil ještě jedné věci: „Hodně se mi líbilo to, že se našim mladým zamlouval náš přístup a to, jak vedeme třeba tréninky. Pochlubili se kamarádům, řekli si to mezi sebou a chodili nám pořád noví a noví zájemci.“

RVALI SE, ALE BYLO TO MÁLO

Hůře se dařilo devatenáctce, která během sedmi turnajů získala jedinou výhru, se třemi body tak skončila v lize poslední.

„I když starší kluci skončili poslední, nemám z toho špatný dojem. Chyběla nám jen zkušenost, mnohé zápasy byly o gól či o dva. Rozhodně ale máme na čem stavět, už se všichni těšíme na další boje,“ dodal na závěr spokojený Šubrt.