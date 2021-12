V jaký moment jste si uvědomil, že by jste si přál, aby se ta anketa ubírala jiným směrem?

Přemýšlel jsem o tom delší dobu, na vyhlášení této ankety se pohybuji dlouhodobě, protože se mi jako sportovci dařilo tu a tam získat nějaké ocenění. Už loni jsem pomáhal s online vyhlášením, které jsme udělali jako první okres v České republice. Jsem hodně projektový člověk a organizace této ankety pro mě byla logickým vyústěním i vzhledem k tomu, že k České Lípě mám velký vztah a často se do dění města zapojuji. S ostatními lidmi máme v záměru třeba i vznik sportovního muzea a rádi bychom zlepšili práci se sportovními legendami, které v minulosti na okrese vyrostly.

Jak zareagovali jednotliví představitelé města a organizací (Sport a Kultura)?

Skvěle! Velký dík patří nejenom ředitelům těchto příspěvkových organizací, ale i vedení města, kraje a našim novým partnerům, kteří nám trochu naslepo uvěřili a ke konci roku ze sebe vymáčkli poslední zbytky podpory k této akci. Je to pro nás velký závazek anketu odpořádat i přes různé covidové nastavení a poměrně malý čas na přípravu.

Když musíte v anketě porovnávat individuálního sportovce s představitelem kolektivního sportu, jaká hlediska jsou pro vás ta hlavní?

Vždycky je to těžké, ale právě o tom je anketa veřejnosti. Individuální výkony se dají měřit poměrně jednoduše, kdy do vzorce mimo osobního výkonu vstupuje kvalita a velikost sportu či důležitost sportovních událostí. U kolektivních pak přece jenom vynikají spíše týmové výsledky a jako bonus k tomu individuální statistiky jako je třeba kanadské bodování.

Už je hotová letošní nominace. Je tam nějaké jméno, která tam podle vás překvapivě chybí a je to podle vás škoda?

Letos nominace vznikala trochu jinak oproti předchozím letům. Všechny kluby měly možnost nanominovat své sportovce a poté odborná komise vybrala finální složení, o jejímž pořadí bude hlasovat jak veřejnost, tak odborníci. Samozřejmě jako každý rok se stalo to, že některý klub nedokázal zareagovat do uzávěrky nominace, či se k němu nominace nedostala přes informační kanály. Nicméně si nejsme vědomi, že by v nominaci chybělo nějaké výrazné jméno.

Který sport vám v anketě v posledních letech chyběl na těch nejvyšších příčkách?

Myslím, že se kvalita sportů zastoupených na Českolipsku tak nějak v anketě odráží. V individuálních sportech dominují, či dominovali, plavci, karatisté, horská kola či atleti. Z těch kolektivních to pak jsou florbalisté, futsal či volejbal. Nutné je do toho ještě zahrnou šachisty, kteří v Novém Boru dosahují neuvěřitelných výkonů.

Co se týká doprovodného programu, už můžete čtenářům něco prozradit?

Doprovodný program ještě ladíme, chceme do něj dostat co nejvíc místních umělců. Takže chceme spolupracovat například se ZUŠ nebo Školou rocku.

V současné době se samozřejmě řeší hlavně, a logicky, covid. Jak to máte vy florbalisté s návštěvností na domácích zápasech?

Je to mizerné, já se pohybuji jak ve sportu, tak v kultuře a vidím, že zájem o tyto věci se logicky snižuje v závislosti na různá politická nařízení, které nejsou již zcela přehledné, a proto hodně lidí raději ani na tyto akce nechodí. Věřím, že proočkovaností, přirozenou promořeností a nástupem jara se tato situace zase o něco zlepší.

ALEX NEUGEBAUER