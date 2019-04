Česká Lípa – Jen pár dní oddychu a už dnes začne play off futsalové Varta ligy, který otevře ostře sledovaný duel Slavia Interobal Plzeň! Mezi elitní osmičku se páteční výhrou 12:1 v Ostravě probojovali i českolipští Démoni, kteří narazí na další slavný pražský klub Spartu. Ale to až v pátek.

Démoni. Ilustrační fotografie. | Foto: Jaroslav Marek

„Jsem hrdý na svůj tým a třebaže je Sparta favorit, tak se na ni připravíme. Favorit je jasný, ale jdeme do boje, ať už dopadne jakkoliv, pro nás je to skvělý výsledek,“ řekl českolipský trenér Karel Kruliš, jehož tým jde do play off ze sedmé příčky. Druzí Pražané začnou sérii v domácím prostředí. Hrát se bude v pátek na Podvinném Mlýně, odveta je na programu v úterý 9. dubna.