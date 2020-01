„Jarda Slavík nebyl v Plzni příliš spokojený s herním vytížením a věděl jsem, že chce změnu. Setkali jsme se, slovo dalo slovo a bylo hotovo. Jde o průbojného hráče, navíc se nám hodí k Petru Zapletalovi a k Tomáši Abrhamovi. Je to podobný lídr, který umí vzít ve vypjatých chvílích zodpovědnost na sebe,“ řekl Deníku trenér České Lípy Karel Kruliš.

Jaroslav Slavík má v nejvyšší české futsalové soutěži odehráno 116 zápasů, ve kterých vstřelil 26 branek a navrch přidal 16 asistencí. Během kariéry oblékal dres Plzně, Baníku Ostrava, Třince, Brna či slezského celku CC Jistebník.

„Věřím, že nám hodně pomůže v závěru sezony. Bojujeme o záchranu, ale zároveň jsme stále ve hře o play off. Tento nový impuls by nás v cestě do vyřazovacích bojů mohl pořádně nakopnout,“ dodal Kruliš.

Démony čeká další ligový zápas až 14. února proti Vysokému Mýtu, duel se Slavií Praha je kvůli reprezentační přestávce odložen. Ve středu 29. ledna tým absolvuje pohárové utkání s Pampuchem Liberec, do něj však Slavík ještě nezasáhne. Pak už to může rozbalit. Vyzpívá play off?