Smutek a zklamání. Florbalisté České Lípy zabředli do bojů o záchranu

Nepovedená základní část je definitivně na světě. Florbalisté České Lípy v Superlize nedosáhli na postup do play off a neskončili nakonec ani do desátého místa. Po nedělní domácí porážce s Královskými Vinohrady 6:7 v prodloužení obsadili po šestadvaceti kolech dvanácté místo tabulky, což znamená jediné – boje o setrvání v české elitní soutěži.

Trenérka Lenka Bartošová. | Foto: Deník/Vít Černý