Česká Lípa /FOTOGALERIE/ - „Prohráli jsme opět kvůli své bojácnosti," prohlásil po zápase domácí trenér Karel Kruliš.

Nejvyšší futsalová soutěž Chance futsal liga měla na programu páté kolo, v jehož rámci se střetli dva nováčci, kteří ještě v loňské sezoně spolu bojovali ve druhé lize.

FC Démoni Česká Lípa – SK Interobal Plzeň 4:6 (2:4)

Česká Lípa v duelu s Plzní tahala za kratší konec provazu a nakonec podlehla Západočechům 4:6. Utkání nedohrál Karel Kaňkovský, který se ve 30. minutě po druhé žluté kartě pakoval ze hřiště. Povedený večer naopak zažila trojice plzeňských hráčů Jaroslav Filinger, Zdeněk Kasýk a Tomáš Vnuk, která se postarala o pět ze šesti branek Interobalu.

Úvod pro Plzeň

Úvod zápasu měli lepší hosté. Filingerovu přihrávku nešťastně posunul Betyár přímo do běhu Zdeňku Kasýkovi a nejlepší střelec Plzně sám před Michálkem nezaváhal. Na začátku desáté minuty přišel o míč Soukup a unikající Vnuk předložil kulatý nesmysl Jaroslavu Filingerovi, který bez skrupulí zakončil do prázdné branky. Domácí se do hry vrátili poměrně záhy, kdy faul Stejskala potrestal bombou z přímého kopu Karel Kaňkovský.

Českolipští začali být od tohoto okamžiku aktivnější, jenže paradoxně znovu inkasovali. Aktivní Vnuk vybídl ke skórování Jaroslava Filingera, jenž si s nabídnutou šancí věděl rady. Své střelecké štěstí posléze zkoušel Martin Švec, který v prvních dvou případech neuspěl, ale napotřetí už dopravil balon na místo určení. Démoni se tak znovu dostali na dostřel, jenomže jejich sebevědomí opět srazil gólem do šatny Tomáš Vnuk.

„Červený" Kaňkovský

Po změně stran mířil přesně Václav Koc, který zakončil kombinaci se Štverákem. Když se ve 30. minutě nechal po druhé žluté kartě vyloučit Karel Kaňkovský a Zdeněk Kasýk vzápětí rozšířil svou střeleckou pažbu o další zářez, nebylo o vítězi pochyb. Rozhodčí poté rozjeli karetní mariáš a rozdali několik žlutých karet.

V rozkouskované hře se hostitelé prosadili ještě dvakrát. Nejprve Bejda prostrčil hrací předmět k Janu Bažantovi a poté sám Stanislav Bejda snížil na 4:6 z pohledu České Lípy. Víc už Démoni nestihli a na předchozí domácí úspěch s Helasem Brno tak nenavázali.

Další domácí zápas odehrají Démoni již tento pátek 23. října od 20.30 hodin, kdy přivítají Nejezbach Vysoké Mýto.

Ohlas trenéra

„Bude to stejné utkání jako s Plzní, protože soupeř je nahoře. Navíc trénuje, my naopak netrénujeme. Nejsme schopní se sejít a bez tréninků to prostě nejde," říká trenér České Lípy Karel Kruliš, jenž zhodnotil střetnutí s Plzní následovně: „Prohráli jsme opět kvůli své bojácnosti. Ve druhém poločase jsme sice na Plzeň vlétli a bylo to znát. Když ale bojujete ještě proti rozhodčím, je to těžký boj. Vyloučení Karla se snad ani okomentovat nedá. Je sice takový, jaký je, a když si na něm budou chtít rozhodčí smlsnout, tak si na něm smlsnou. Jeho stačí trochu rozhodit a nervy na uzdě už pak neudrží. Červená karta byla asi zasloužená, protože sudím nadával. Na každý pád je teď vykartovaný a my se podle toho musíme zařídit v dalších zápasech."

Branky: 12. Kaňkovský, 19. Švec, 32. Bažant (Bejda), 36. Bejda (Zemánek) – 5. Kasýk (Filinger), 10. Filinger (Vnuk), 14. Filinger (Vnuk), 20. Vnuk (Kasýk), 25. Koc (Štverák), 31. Kasýk. Rozhodčí: Šmíd, Lasch. ŽK: Kaňkovský, Bejda, Soukup, Švec, Bažant, Michálek – Stejskal, Sochůrek. ČK: 30. Kaňkovský (Česká Lípa). Diváci: 250.

Česká Lípa: Michálek – Betyár, Kaňkovský, Bažant, Bejda, Švec, Soukup, Kýček, Lakatoš, Zemánek. Trenér: Karel Kruliš.

Plzeň: Sochůrek – Štverák, Mižák, Štrajt, Filinger, Šíša, Koc, Kasýk, Forman, Stejskal, Vnuk. Trenér: Patrik Mičkal.

Zbývající zápasy 5. kola:

Nejezbach Vysoké Mýto - FK Kladno 6:2 (3:0)

Branky: 4. Merkl (Vladyka), 14. Semerád (Formánek), 17. Vladyka (Merkl), 26. Šabata (Formánek), 28. Formánek (Vladyka), 36. Sklenář - 34. Šnídl, 36. Bialek.

Tango Brno - Slavia Praha 2:5 (1:2)

Branky: 4. Cenek (Buršík), 32. Belej (Havel) - 8. Hrdina, 11. vlastní (Svoboda), 21. Míča (Salák), 39. vlastní (Svoboda), 40. Vahala.

Sparta Praha - ERA-PACK Chrudim 0:7 (0:4)

Branky: 5. Slováček (Max), 8. Felipe (Rešetár), 11. Max (M. Mareš), 19. Koudelka (Rešetár), 26. Max (M. Mareš), 29. Marcinho, 34. Koudelka (Felipe).

Mados Hradec Králové - Rádio Krokodýl Brno 0:4 (0:0)

Branky: 22. Mareš (Brůna), 29. Mužík, 37. Hrubý (Brůna), 40. Galia.

Autor: Michal Šandor