Situace je následující. Aby se Česká Lípa vyhnula bojům o sestup, potřebuje nutně porazit Královské Vinohrady za tři body a přitom doufat, že někdo z trojice Ostrava, Black Angels nebo Liberec ve svém domácím utkání ztratí. V opačném případě bude Severočechům pokračovat sezona 7. a 8. března souboji v sériích play-down.

Nedělní duel tak bude partií o všechno. A nejen pro Českou Lípu, ale i pro Královské Vinohrady. Ty okupují deváté místo tabulky, celek z hlavního města je tak v téměř totožné situaci.

„Neřekl bych, že jsem nervózní a že z toho nespím, nějaký rok už florbal hraji. Rozhodně to ale bude zajímavý závěr sezony,“ říká jasně českolipský Jaromír Ekl, s osmatřiceti kanadskými body druhý nejproduktivnější hráč týmu.

Pro Českou Lípu začne nedělní řežba v 17.00. Utkání se však ponese i ve znamení programu, který bude věnován rodičovské organizaci Haima zaměřující se na pomoc dětem s hematoonkologickým onemocněním. Zástupci Haimy by měli být přítomni na samotném utkání a některé děti by pak měly doprovodit hráče na hrací plochu a posléze se představit i v přestávkovém programu.

„V neděli nás čeká utkání pravdy. Je to klání, které ukáže, jestli jsme se alespoň trochu posunuli nebo nikoliv. V případě vítězství je tu navíc šance dostat se do play-off. Zápas ale nebude zajímavý jen ze sportovního hlediska. Budou u nás děti a zástupci rodičovské organizace Haima. Děti si navíc připravily program, a proto přijďte podpořit nejenom nás, ale také ty, kteří to potřebují ještě více,“ uvedla trenérka Lenka Bartošová.