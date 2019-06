Členové oddílu se s úspěchem zúčastňují závodů po celém území ČR i v zahraničí, stále se daří udržovat mládežnickou základnu. Klub zajišťuje již osmým rokem celoroční seriál závodů Českolipský silniční pohár, na jehož organizaci se podílí také Město Česká Lípa a Liberecký kraj. Soutěž si nachází příznivce i u účastníků ze vzdálenějších končin republiky a dává prostor ke sportovnímu vyžití cyklistům všeho věku s důrazem na děti a mládež.

Také letos je Českolipský silniční pohár v plném proudu. Zatím je odjeto šest závodů z celkových šestnácti. „Je potěšitelné, že českolipští silničáři se drží v průběžném pořadí jednotlivých kategorií na předních příčkách,“ raduje se zakladatel klubu a trenér Josef Semerád.

V kategorii do 29 let je zatím Jaromír Svoboda průběžně druhý, v kategorii do 39 let je Pavel Veselý třetí. V kategorii čtyřicátníků si úspěšně vede duo Rudolf Reichelt a Daniel Štěpánek průběžně na 1. a 2. místě. Mezi padesátníky je druhý Josef Semerád a mezi veterány figuruje Miroslav Hanus a Miroslav Tuček zatím na 1. a 3. místě. V mládežnických kategoriích mezi staršími žáky dominuje Mikuláš Kmoch, v mladších žácích je zatím druhý Patrik Černý.

Nejvíce početně zastoupená je kategorie dětí, kde o nejvyšší příčky usilují bratři Čepičkové, Dominik Makovec a Štěpán Kmoch. V současné době se cyklisté připravují na vrcholnou část sezony. Čeká na ně především mistrovství ČR v hromadném závodě na Malé Skále a dva závody mistrovství ČR v Sokolově v časovce a časovce dvojic.

„Každý ze závodníků sní o zisku vysněného duhového mistrovského trikotu. V rámci českolipského klubu se to již několikrát podařilo, tak snad i letošní rok bude přát štěstí,“ doufá trenér a předseda Semerád. Sportovní klub MS AUTO provádí trvalý nábor mládeže. Klub poskytuje materiální zázemí a plno výhod, které zájemcům o tento nádherný sport ulehčí první kroky a rozjezd kariéry.