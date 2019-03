Šestatřicetiletý bývalý reprezentant pomohl k udržení Superligy v České Lípě devětadvaceti kanadskými body (12+17) a po Radku Krajcigrovi se stal druhým nejproduktivnějším hráčem celého týmu.

„Celá sezona byla o něco lepší, než ta minulá, někdy jsme si připadali jako na houpačce. Udělali jsme především v domácím prostředí několik zbytečných ztrát především s Brnem, se Znojmem a s Otrokovicemi. Body z těchto zápasů nám hodně chyběly v boji o play-off,“ zhodnotil Štěpán Slaný sezonu pro klubový web a zároveň dodal: „Na druhou stranu jsme se ale dokázali vyvarovat vysokým porážkám, ty přišly jen venku od Vítkovic a Bohemky, což je oproti loňsku plus. Desáté místo a přímé udržení ligy bylo cílem. Ten jsme splnili.“

A bude účastník tří světových šampionátu v kariéře pokračovat? „Celou kariéru jsem do toho šel jak blázen a teď mi maličko dochází dech. Na konci sezony jsem již ze zdravotních důvodů skoro netrénoval. Je mi 36, jsem pracovně hodně vytížený, čekáme za měsíc druhý přírůstek do rodiny. Florbal mě baví, věk už to ale moc nedovoluje. Musím se s manželkou domluvit co a jak. Poté uvidím,“ přiblížil Slaný možnost prodloužení kariéry.

Ať tak či onak, Česká Lípa elitní soutěž neopouští a navíc má všechny opory pojištěné i na ročník 2019/2020. „Máme všechny hráče i na další rok. Česká Lípa má specifické sponzorské klima. Jsme městem velkých fabrik se zahraničním vedením. To je složitá vyjednávací pozice. Zásadní pro další vyjednávaní je, že jsme se dokázali udržet a ukázali, že to nebyl jen výkřik do tmy,“ řekl Slaný.