Atletický klub v České Lípě se může pyšnit několika slavnými odchovanci, kteří na severu Čech nastartovali svou kariéru. Zmínit můžeme Terezu Hrochovou, Josefa Adámka nebo Michaelu Trčovou.

Atletický klub v české lípě má zhruba 140 dětí a asi 50 dospělých závodníků. Foto: archiv AC Česká Lípa | Foto: AC Česká Lípa

Dva roky je ve funkci předsedkyně AC Česká Lípa Ivana Slaměná, kterou zaráží stav českolipského atletického stadionu. „Je opravdu ostudné, v jakém stavu se nachází atletický stadion v okresním městě, kde už začíná být problém trénovat, natož potom pořádat regulérní závody,“ řekla v rozhovoru pro Deník.

Začneme klubem jako takovým. Kolik máte aktuálně členů?

Aktuálně máme kolem 140 aktivních dětí, a asi 50 dospělých.

Můžete vyjmenovat nejznámější odchovance českolipské atletiky?

Zajisté znáte Terezu Hrochovou, která je nyní reprezentantkou AK Škoda Plzeň, byla na Olympiádě v Tokiu v roce 2021, kde se zúčastnila maratonské trati. Dále naším klubem prošel také Josef Adámek, rovněž z AK Plzeň, který byl v roce 2022 na Mistrovství Evropy. Letos skončil na druhém místě na MČR ve skoku vysokém. Za zmínku stojí Michaela Trčová, která nyní reprezentuje Duklu Praha. Nesmíme také opomenout Kristýnu Čechlovskou, která loni přestoupila do AC Tepo Kladno, která loni i letos vybojovala cenný kov na MČR.

Jak dlouho jste předsedkyní klubu?

Do vedení oddílu jsem se dostala jmenováním na valné hromadě na podzim roku 2021.

Co všechno zahrnuje vaše funkce?

Hlavní náplní mé práce je získávání finančních prostředků pro činnost klubu. Dalším důležitým bodem je zajištění hladkého průběhu závodů organizovaných na domácí půdě. Nejdůležitějším bodem však je postarat se o blaho mých svěřenců a trenérů a zajistit pohodu a dobrou náladu v oddílu.

Jak byste shrnula letošní půl roku z pohledu AC Česká Lípa?

Oproti předchozím létům klesla účast na republikových soutěžích, z důvodu odchodu atletů na střední školy do jiných měst a do větších klubů, kde mají lepší zázemí pro trénování oproti České Lípě, kde bohužel tyto podmínky nemáme. Oproti tomu v nejmladších kategoriích máme velký a přátelský kolektiv, který je základnou a budoucností našeho oddílu.

Zmínila jste zázemí…

Podmínky pro trénování jsou opravdu tristní. Stále, snad ne marně, doufáme v celkovou rekonstrukci atletické dráhy a okolí stadionu. Zajisté by lepší podmínky přilákaly více mladých a nadějných atletů. Je opravdu ostudné, v jakém stavu se nachází atletický stadion v okresním městě, kde už začíná být problém trénovat, natož potom pořádat regulérní závody. Rekonstrukce se sice několik let plánuje, ale nekoná. Ostatně pohled na náš areál vyvolává otázky, proč to jinde jde, ale u nás ne.

Jak ve městě lidé slyší na atletiku v konkurenci s fotbalem, hokejem nebo florbalem?

Popularitě se atletika těmto sportům nemůže vyrovnat, ale ve finančních možnostech rodičů je atletika jeden z nejdostupnějších sportů. To je asi jeden z faktorů, proč spoustu sportovců začíná právě atletikou.

Pořádáte cílené nábory dětí?

Ano, letos máme září jako náborový měsíc, s tím, že kapacita není omezena a noví atleti se k nám mohou přidat v průběhu celého roku. Náš klub se také pravidelně účastní prezentace sportovních kroužků a klubů, kterou pořádá naše město každé září.

Co vás v tomto roce ještě čeká?

V podzimní části sezóny nás čekají krajská finále družstev všech mládežnických kategorií. Družstvo žen čeká baráž o druhou ligu. Dále nás čekají náborové akce, podzimní soustředění v Doksech a další společné akce a soutěže.

Máte ve svém klubu aktuálně nějaké velké talenty?

Přestože v letošním a loňském roce přestoupilo několik našich talentovaných atletů, stále máme svá želízka v ohni. Například dorostenec studující na pražském sportovním gymnáziu Jonáš Samek, který se zaměřuje na 100 metrů a 400 metrů překážek a skok daleký. Dalším naším talentem, který pravidelně vozí medaile z republikových soutěží je Kateřina Hadravová, která se specializuje na vytrvalostní tratě, letos však upřednostnila reprezentaci v triatlonu. V letošním roce se nám však vyšvihl mladý a nadějný atlet Bohumil Janoušek, který nám v kladivářském sektoru a mistrovství České republiky ukázal, že i s ním se musí do budoucna počítat. Po napínavém boji se staršími a zkušenějšími atlety si tento, loni ještě junior odvezl svou první dospěláckou medaili.

Jak byste nalákala nové děti do vašeho atletického klubu?

Bohužel musíme vyloučit nabídku kvalitního zázemí, ale i přes tento nedostatek nabízíme všestrannou atletickou přípravu, kterou provází kvalifikovaný trenérský kádr. Pořádáme pestré a netradiční tréninky, ale i závody pro naše atlety i jejich rodiče. V průběhu roku organizujeme několik atletických soustředění, která se odehrávají převážně v přírodě.