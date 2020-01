V prestižně obsazeném závodě O pohár SSK Plzeň – Slovany vybojovali celkem 7 cenných kovů v hlavních disciplínách. V disciplíně vzduchová puška 30 ran vleže v kategorii mladší žáci skončil David Strupp o pouhých 0,8 bodu na druhém místě a se stejným rozdílem na třetí pozici Zuzana Hlaváčková.

Družtvo SSK Manušice A, které doplnil Štěpán Jelínek, vyhrálo a na třetím místě se umístilo SSK Manušice B ve složení Vojtěch Štěpáník, Ondřej Haluška a Michaela Karásková. V kategorii starších žáků vybojoval Jan Štěpáník bronzovou medaili a společně s Pavlem Prokopem, Elisabet Knapovou skončili v družstvech na druhé příčce. Sbírku cenných kovů završilo družstvo Manušic ve složení Jakub Němec, Ondřej Prokop a Karolína Martínková v kategorii mladší dorost v disciplíně vzduchová puška 40 ran vstoje, kde vystoupali na stříbrný stupínek.

Následně se konalo finále Liberecké střelecké ligy, která je nejvýznamnější více kolovou soutěží v severních Čechách. V disciplíně vzduchová puška 30 ran vleže v nejmladší kategorii se do první pětky vešli hned tři střelci z SSK Manušice. Vítězství si odváží David Strupp, stříbrnou medaili Zuzana Hlaváčková a pátým místem je doplnil Ondřej Haluška. V kategorii do 14 let získal bronzovou medaili Jan Štěpáník a na 5. místě se umístil Pavel Prokop. Želízka v ohni mělo SSK Manušice i ve vzduchové pistoli, kde získali hned 4 medaile. Mirek Langer zvítězil v disciplíně vzduchová pistole 60 ran v kategorii muži, Hana Salavcová pak v ženách získala cennou stříbrnou medaili. Skvělý úspěch SSK Manušice podtrhli senioři Evžen Mertlík druhou a Petr Gregar třetí příčkou.