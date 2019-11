/ROZHOVOR/ Před nedávnem prodělal operaci slepého střeva, ani to ho ale od zápasu s Dynamem neodradilo. Démon Tomáš Abrham odehrál proti Českým Budějovicím pár minut. Přesto dal gól a ukázal, že je oporou. I díky němu mužstvo porazilo ligového nováčka 7:6.

Démoni v přestřelce porazili České Budějovice 7:6 | Foto: Deník / Jaroslav Marek

Kdy jste se rozhodl, že do utkání nastoupíte?

Plánované to vůbec nebylo, byl jsem na střídačce spíš jako podpora. Ale věřil jsem, že když nastoupím alespoň na chvíli, týmu pomohu. I když je fakt, že doktoři by asi radost neměli. Stejně tak moje rodina. Pro mě to ale bylo o lásce k futsalu, strašně nerad prohrávám. Cítil jsem se dobře.