Klub SK Kanoistika Česká Lípa připravil na druhý dubnový víkend tradiční závody ve slalomu na divoké vodě. Na start Stružnické peřeje se postavili zkušení i začínající závodníci.

Stružnická peřej 2024. | Foto: Vít Černý

Domácí reprezentanti se rozhodně neztratili a posbírali 4 zlaté, 10 stříbrných a 4 bronzové medaile.

Víkendové klání na stružnické trati, která se nachází na řece Ploučnici v blízkosti přes 200 let starého mlýna, si nenechal ujít ani olympijský medailista a mistr světa ve vodním slalomu Vavřinec Hradilek. Sobotní jízdu kajakářů sledovala se zaujetím a respektem k závodníkům i starostka České Lípy Jitka Volfová.

Trať ve Stružnici zaznamenala úpravy a díky nově postaveným hrázkám se podařilo vytvořit pěkné vlnky. Tato novinka přilákala kolem 180 startujících, krásné počasí a příslib dobré podívané okolo 100 návštěvníků z řad veřejnosti.

„Robert Filipi a Vojta Komínek letos připravili opravdu těžkou kombinaci protivodných a povodných branek. Zejména vlásenka ve splavu byla pro mnohé velkým oříškem, stejně tak dokázaly závodníky a závodnice potrápit přesazené povodné branky v dolní části trati,“ řekla za pořádající tým SK Kanoistika Česká Lípa Barbora Merenusová.

V kategorii kajakářů (v lodi se sedí a pádluje se dvěma listy) se představili z domácích řad jak veteráni, dospělí a v početné skupině mládežníci. Nenechali se na známém terénu zahanbit a někteří si dojeli pro pěkná umístění. (2. místo Jan Bačina K1M DS 2. místo Tomáš Bačina K1M DM, 2. místo Robert Filipi K1 VS 3. místo Vojta Komínek DM).

Následovala kategorie singlířek, tady děvčata v lodi klečí a mají pouze jeden list na pádle. „Zde zatím zastoupení nemáme, pilně trénujeme a věříme, že se naše o holky brzy k většímu závodu odhodlají,“ podotkla Merenusová.

Na start po nich přijíždí dříve královská kategorie deblkanoí mužů. Pár mohykánů se snaží tuto kategorii stále udržet, i když už není k vidění závodech vyšších tříd.

Pro SK Kanoistika Česká Lípa to opravdu v C1M zacinkalo a kluci tak pro oddíl vybojovali krásná umístění - 1. místo Tomáš Bačina C1M D, 1. místo Robert Filipi C1M VS, 2. místo Jaroslav Šrámek C1M VS, 2. místo Vojtěch Komínek C1M D, 2. místo Jan Merenus C1M ZM, 2. místo Matouš Merenus C1M PŽ , 3. místo Jan Bačina C1M D a 3. místo Robert Gotvald C1M.

Zejména úspěch je to pro Vojtu Komínka, který začal na singlu teprve nedávno a jak sám po závodě řekl: „Jsem za to strašně rád, je vidět že se mi ta zimní dřina vyplatila.“

„Za zmínku stojí i náš zatím nejmladší závodník, teprve osmiletý Matouš Merenus, jeho čarování se singlířským pádlem mezi brankami získalo uznání i mezi takovými borci jako je bývalý reprezentant na singlkanoi Stanislav Ježek, jehož umění na vodě jsme také mohli sledovat, nebo Vavřinec Hradílek, kajakář a stříbrný olympionik z Londýna,“ usmála se Merenusová.

Krásné dámy a dívky přišly na řadu v odpoledních hodinách. Rozjely své kajaky do vln Ploučnice a snažily se o co nejlepší průjezdy branek.

„Mezi ženami nemáme jako oddíl velké zastoupení, jedna z nejzkušenějších závodnic Karolína Bláhová K1Ž DS získala třetí místo. Naše dvě žákyně starší jezdí teprve krátce a zatím je dost zajíždí ostatní holky, ale je tam obrovský progres od minulého roku. Některé kombinace Anička Stárková a Magdaléna Hurdíková zajely perfektně. Věříme že se holky budou neustále zlepšovat,“ věří.

Poslední z lodní kategorie je C2mix se smíšenou posádkou. „Zde se nám představili bohužel také jen dvě lodě jako v C2muži, je ale krásné vidět, že jsou pořád nadšenci kteří tuto disciplínu provozují,“ uznala Merenusová

„Celý víkend se nesl v pohodové náladě všech účastníků, k tomu jistě přispělo i výborné občerstvení od maminek dětí z oddílu, slunečné počasí, dobré naladění pořadatelů a neskutečná podpora všech kolem. Děkujeme Městu Česká Lípa a obci Stružnice za podporu,“ dodala Barbora Merenusová.

