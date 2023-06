Českou Lípu posílí před startem nového ročníku Superligy velmi zvučné jméno. Do kádru jedenáctého celku loňského ročníku totiž přijde velezkušený obránce Radim Křenek, který naposledy působil ve Spartě, s níž skončil v uplynulém soutěžním ročníku ve čtvrtfinále. Bývalý reprezentant by se navíc měl postupně začleňovat i do klubových struktur.

Radim Křenek posílil florbalisty České Lípy. | Foto: fbcceskalipa.cz

Křenek svou florbalovou kariéru nastartoval v Liberci, odkud se přesunul do Mladé Boleslavi. Zde se nakonec ve své poslední sezoně 2017/2018 dočkal kýženého mistrovského titulu a přestoupil pro příští ročník do Sparty. Zde hned při premiéře vybojoval cenné třetí místo, další medailová umístění se však týmu z metropole v dalších letech vyhýbala. Na konci minulé sezony pak opustil kádr společně se čtyřmi dalšími hráči Dominikem Bartošem, Jakubem Kolstrunkem, Kristiánem Kozákem a Adamem Kuchynkou.

V nejvyšší české soutěži dosud Radim Křenek odehrál v základní části úctyhodných 389 zápasů, což ho řadí v historické tabulce na druhé místo hned za legendárního gólmana Tomáše Kafku. Metu jubilejních 400 duelů v soutěži by tak při hladkém průběhu mohl překonat již v jedenáctém kole. Zároveň je Křenek druhým nejproduktivnějším obráncem historie ligy hned za Štěpánem Slaným, když ke 159 brankám přidal také 190 asistencí. Slaný dosud ve své kariéře získal 372 bodů (základní část).

Křenek v minulosti úspěšně oblékal také dres národního týmu. K dnešnímu datu odehrál za reprezentaci celkem sedmnáct zápasů, ve kterých si připsal sedm bodů za čtyři góly a tři asistence. V České Lípě pak bude vedle své aktivní hráčské kariéry působit i jako jeden ze skills trenérů a postupně by se měl zapracovávat do trenérské struktury klubu. „S příchodem Radima Křenka získáváme do klubu i do kabiny A týmu obrovskou posilu a velký vzor pro mladší hráče, jimž bude pomáhat v jejich dalším výkonnostním rozvoji,“ uvedl jeho adresu nový trenér Vladimír Trčka.

„Přestup do Lípy pro mě představoval komplexnější rozhodnutí, které se skládalo z mnoha bodů. Důležitá byla na prvním místě moje hráčská role, ale neméně významné pro mě bylo i to, jak mě klub zapojí do svého fungování a do svých struktur. Zatím jsem florbal poznal pouze jako hráč, případně jako trenér mládežnických týmů, ale cítím, že nastal čas poznávat tento sport z hlediska komplexu. Neznamená to, že bych se chtěl stát sekretářem nebo papírovat, ale zajímá mě sport obecně. Lípa mi k tomu nabízí vhodnou pozici i prostředí, které když dobře využiji, tak mě to může posunout dál. Já na oplátku můžu Lípě nabídnout pohled z jiných prostředí, třeba z Bolky nebo ze Sparty, kde se pracuje s mládeží zajímavě,“ uvedl pětatřicetiletý obránce ke svému příchodu do České Lípy.

Zde se potká také se svými starými známými, tedy především se Štěpánem Slaným a Štěpánem Motejzíkem. „S Radimem se znám od jeho 16 let, kdy vstoupil do libereckého áčka. Už v sedmnácti pak naskočil do soutěže a dokonce jsme ještě se Štěpánem Motejzíkem spolu skoro celou sezonu hráli v jednom útoku,” uvedl na jeho adresu Slaný. “Důležité pro mě bylo, že se znám s velkou částí vedení klubu i A týmu. Se Slaňochem a Motejlem jsem začínal jako mlaďas v Liberci. Prošel jsem s nimi i roky v Bolce a vím, že když něco řeknou, tak to prostě platí. To pro mě bylo klíčové. Navíc pro mě bylo důležité, že je to angažmá, které mohu dobře skloubit s prací. Máme naplánované dva společné tréninky týdně a ve zbylém čase se budeme připravovat individuálně. Nechtěl jsem se kvůli dobré práci přesouvat do jiného místa, takže pro mě byla nabídka Lípy optimální,“ doplnil Křenek.

Česká Lípa se v posledních letech dokázala v Superlize etablovat, po omlazení a výrazném posílení kádru se však chystá v příští sezoně atakovat pozice zajišťující účast v play-off. "Chtěl bych klukům ukázat, že přístup k florbalu může být vždycky ještě profesionálnější. To pochopitelně neplatí pouze pro Českou Lípu, lepší to vždy může být i v Bolce nebo na Spartě. Florbal sice asi v nejbližších letech nebude plně profesionálním sportem, naopak bude vždy založený na mezilidských vztazích a kvalitním přístupu k práci. A to je věc, kterou můžete ovlivnit. Určitě nejdu do Lípy jen dohrávat kariéru. Mým jasným cílem není záchrana, ale především postup do play-off. Byla by to obrovská motivace pro místní mládež a samozřejmě také pro fanoušky, na které se moc těším. Všichni vědí, že když přijedou do Lípy, tak tady nejsou jen diváci, ale fanoušci, kteří sportu rozumí a dobře fandí. Láká mě vidina toho, že si na zimáku zahrajeme zápasy play-off a posuneme společně klub dál," doplnil Radim Křenek.

Křenek by měl dle aktuální dohody působit v České Lípě dva roky s tím, že klub stojí o jeho další působení ve svých strukturách. „Dostat do České Lípy elitního hráče, který dokáže nejen svým výkonem, ale i přístupem posunout náš klub, bylo po skončení sezony naprosto klíčové. Příchod Radima byl velmi složitý. Česká Lípa ještě není úplně nejprestižnější florbalovou adresou a konkurovat ostatním nabídkám bylo nesmírně těžké. Výhodou našeho klubu je však kombinace osobitého přístupu a specifické atmosféry, která dokázala vykompenzovat věci, jimž jsme nemohli a vlastně ani nechtěli konkurovat. Radim nejde do neznámého prostředí. Hodně lidí z klubu zná z průběhu své kariéry, a proto pro něj bude start v novém týmu mnohem jednoduší. Křenda je nejzkušenější hráč nejvyšší soutěže, jeho přístup a vliv na náš nově budovaný omlazený tým bude naprosto klíčový. Chceme postupně Lípu měnit a jsme pyšní, že Radim bude toho součástí,“ doplnil klubový manažer Štěpán Slaný.

Zdroj: fbcceskalipa.cz