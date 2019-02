Osudový boj svedli florbalisté v Brně proti místnímu Bulldogs. Po hrozivém úvodu ale dokázali po nájezdech zvítězit 8:7 a získali důležité body do tabulky. Po dohrání zápasů u dalších soupeřů bylo jasno – desáté místo po základní části a jistá záchrana Superligy!



„Bohužel jsme v tomto zápase úplně prospali první třetinu. Brno nám odskočilo po akcích, na které jsme navíc upozorňovali – rychlé protiútoky, standardka z rohu a nához od beka na branku s dorážkou. Hodně nám dnes ale pomohly přesilovky a využitý nájezd, jímž jsme se vrátili do utkání. Otočili jsme na 6:5, ale trestuhodně jsme náskok neudrželi. Svým presinkem a chutí do hry jsme ale nakonec Buldoky přece jenom přetlačili. Velké díky posíláme i na Bohemians, kteří zvítězili na Vinohradech,“ řekla trenérka České Lípy Lenka Bartošová.



Českolipští florbalisté ale svůj osud pro příští rok neměli plně ve svých rukou. Zároveň po očku sledovali souboj mezi Bohemians a SKV. V případě plného bodového zisku, by Severočechům nepomohla ani výhra v Brně a o setrvání v soutěži by se ještě hráči museli poprat. Jenže Bohemians na dálku zase soupeřili o play-off, a tak oba souboje byly urputné a nervydrásající.



Jednu z nejděsivějších prvních třetin, které Česká Lípa pamatuje, si hráči schovali na důležitý souboj v Brně. Do přestávky šly oba týmy za průběžného stavu 4:0 pro domácí Bulldogs. Českolipští florbalisté možná ještě byli hlavami na cestě do Brna. Trenérka Lenka Bartošová také okomentovala vstup do zápasu: „První třetina byla noční můra, kterou doufám, že už nikdy takhle nezopakujeme.“ Po přestávce se aktivita hostujícího celku zásadně zvýšila a to mělo vliv i na skóre.



Po dvou třetinách bylo všem jasné, že posledních dvacet minut základní hrací doby přinese velice tuhý boj. Stav 5:4 byl daleko příjemnější pro Českou Lípu, protože svým úsilím hráči dokázali téměř smazat náskok domácího týmu. A začátek třetí třetiny byl snový. Domácí vyhráli buly, ale míček získala Česká Lípa, Ekl nahrál Kněžourovi a po deseti vteřinách bylo vyrovnáno – 5:5! Důležité body byly na dosah. Krajcigr poté dokonce otočil skóre, ale domácí zase srovnali a znovu se ujali vedení. Neskutečné drama a přetahování předvedly oba celky.



Hráči, kteří stáli za prvním vyrovnáním skóre, byli hlavními aktéry i na konci třetiny. Ekl našel Kněžoura, ten se znovu nemýlil a srovnal stav na 7:7. O vítězi tak muselo rozhodnout prodloužení nebo nájezdy. Česká Lípa se tlačila za druhým bodem a vsadila v prodloužení vše na jednu kartu – hru bez brankáře. Bohužel ani to v závěru nestačilo a o všem rozhodly samostatné nájezdy. V nich se trefil dvakrát Milan Tichý a symbolicky Štěpán Slaný proměnil rozhodující nájezd, který znamenal připsání si dvou bodů do tabulky. V tu chvíli se blížil konec zápasu mezi Sokolem Vinohrady a Bohemians. SKV prohrávalo 4:7 ještě pět minut před koncem a pro Českou Lípu to vypadalo dobře. Jenže i pražské derby zahrálo na nervy Severočechů, když Bohemians nakonec těsně vyhráli 8:7!

Bulldogs Brno – FBC 4CLEAN Česká Lípa 7:8 po sn (4:0, 1:4, 2:3 – 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Kadavý (Jaakkonen), 5. Grlický (Fajt), 11. Konečný (Grlický), 16. Šomodi (Marek), 27. Jaakkonen (Koláčný), 51. Jaakkonen (Vojtíšek), 55. Lorenc (Koláčný) – 21. Jansa (Slaný), 25. Krajcigr (TS), 35. Krajcigr (Slaný), 40. Slaný (Štěrba), 41. Kněžour (Ekl), 44. Krajcigr (Jirsa), 57. Kněžour (Ekl), rozh. náj. Slaný. Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:2. Střely na branku: 21:31. Diváci: 263.