Návrat diváků, nahuštěný program, předkolo play-off. I tohle čeká na všechny týmy v rámci nové sezony Livesport Superligy ve florbale. Severní Čechy v ní budou reprezentovat dva týmy – FBC Liberec a FBC 4CLEAN Česká Lípa.

Na oba celky z regionu rozhodně nečeká nic lehkého. Českolipská parta se dnes od 16 hodin představí v Praze proti tamní Bohemce. O dvě hodiny později hraje i Liberec, na něj čeká vůbec nejtěžší soupeř – M. Boleslav.

Česká Lípa porazila Klokany v poháru, její trenér David Derka očekává úplně jinou bitvu. „Bohemku jsme porazili poprvé v historii. Ale rozhodně nenastoupila v nejsilnějším složení. Takže nás čeká daleko složitější zápas. Na druhou stranu si kluci ukázali, že i tenhle soupeř je k poražení. Mají to v hlavě a to je jedině dobře,“ usmívá se českolipský kouč.

Tamní kabina registrovala přes letní přípravu pohyby v hráčském kádru. „Kvůli práci přerušil kariéru kapitán Tomáš Kadlec. Další hráč skončil kvůli zranění, po dohodě už nehraje Pastor. Z Tatranu se nám vrátil Petr Novotný. Posilou je také Nikodem Gawroński, kapitán polské juniorské reprezentace,“ prozradil Derka.

Jaké cíle si dává Česká Lípa? „Prioritou je zachránit pro Lípu Superligu. Máme nový formát, kdy se bude hrát předkolo play-off. Takže naším dalším cílem je minimálně desáté místo. Pak už to všechno bude o aktuální formě,“ dodal Derka.

Do prvního utkání Livesport Superligy vstoupí ambiciózní tým FBC Liberec na palubovce úřadujícího mistra Mladé Boleslavi. „Utkání určitě nebereme na lehkou váhu a chceme předvést kvalitní a povedený výkon. Bude záležet na naší obraně a na tom, jestli dokáže proměňovat vyložené brankové příležitosti, kterých v zápase nemusí být tolik, jako obvykle,“ řekl pro klubový web o prvním utkání liberecký útočník Radek Valeš.

I přes povedené výsledky v přípravě, ale musel trenér Zdeněk Skružný zkousnout mnoho výrazných odchodů ke konkurenci. Odchovanec Martin Čermák dal přednost Tatranu Střešovice. Lukáš Lhota a Adam Balatka kvůli studium na vysoké škole odešli na hostování do Hattricku Brno a Florbal Chodov. Z týmu odešli i odchovanci Lukáš Kořínek a Tomáš Leksa, kteří budou působit v mužské B týmu. Poslední odchodem je ukončené hostování brankáře Ivana Ponomareva.

Jedinou posilou je mladoboleslavský mladík Jakub Pařízek, který odehraje první kompletní sezonu v Livesport Superligy. V elitním týmu FBC Liberec dostanou velkou šanci odchovanci v čele s Filipem Smutným. „Kluci chtěli studovat, udržet je nešlo. Ale cílem zůstává play off,“ uvedl liberecký trenér Zdeněk Skružný.

Oba celky ze severu Čech navíc postoupili do osmifinále tuzemského poháru. Los je navíc svedl k vzájemnému souboji. Hrát by se mělo na začátku listopadu. „To je ještě daleko. Rádi bychom v poháru došli co nejdále, ovšem pro nás je teď hlavní prioritou liga," uzavřel vše David Derka.