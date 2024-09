Severočeský tým povede jako trenéra Milan Garčar. Pětinásobný mistr České republiky, mnohonásobný reprezentant i hráč, který si vyzkoušel všechny špičkové evropské soutěže. S týmem zvládl absolvovat přípravu a nyní se připravuje na start soutěže s Ostravou. „Je to tým, který historicky určitě patří na vyšší pozice. Bude směrem k nedělnímu utkání hodně motivovaný," zmínil v rozhovoru pro klubový web.

Několik měsíců přípravy fyzické i herní a přípravné duely. Tradiční kolorit se tentokrát pro českolipské hráče odehrával pod vedením širokého realizačního týmu, který doplnil vedle Garčara také veleúspěšný mládežnický kouč Ladislav Pekárek, vedoucí týmu František Beránek a také staronový kouč David Derka. „Přípravné zápasy nám zápasy příliš nevyšly. Není to ale odrazem toho, co vidím na tréninku. Příprava ale stále probíhá, do neděle ještě zbývá několik dnů. Jsme stále v procesu drobného ladění, ale už se těšíme," má jasno muž, který v Superlize naposledy oblékal barvy pražské Sparty.



Pozor na Ostravu



Česká Lípa píše v bitvách s Ostravou zajímavou historii. Sedm superligových ročníků přineslo čtrnáct zajímavých vzájemných duelů i velmi vyostřenou sérii předkola play-off. V ní nakonec Lípa uspěla a poprvé v historii pronikla do čtvrtfinále play-off. „Je to tým, který patří historicky na vyšší pozice a pro český florbal je škoda, že to nenaplňuje. V posledních letech Ostrava nastavovala České Lípě zrcadlo, jak na tom je. Já ty parametry mám před zápasem nastavené jednoznačně. Chceme vyhrát, ale chceme i potěšit naše příznivce dobrým herním projevem. Chceme se prezentovat a prodat tak, aby si lidé odnesli patřičný zážitek. Mým úkolem je především zkrotit sebevědomí kluků a připravit je na obrovskou bojovnost soupeře,“ zdůraznil Garčar.

Sestřih florbalového derby Česká Lípa - Liberec. | Video: FBC Liberec

Zároveň má také možnost v prvních měsících své práce nasávat atmosféru a prostředí v menším klubu, než v jakých působil ve své bohaté kariéře v minulých letech. „Je tu cítit obrovská péče. Štěpán si svůj klub hýčká, ale co je vidět, tak všichni lidé tu mají obrovský zápal pro florbal. Pracuje se mi tady hezky, k Láďovi Pekárkovi a Fandovi Beránkovi přibyl i David Derka, který to tu zná a nevrací se do neznámého prostředí. Máme tu adekvátní prostor pro práci a můžeme se věnovat konkrétním úkolům. Šířka kádru je dobrá a můžeme se spolehnout i na výbornou juniorskou základnu. Chceme samozřejmě, aby se tu hrála juniorská extraliga a kluci si zvykali na tempo těžkých zápasů. Už jen to, že mohou trénovat s Áčkem je pro ně odměna. Šířka kádru je také důležitá i vzhledem k tomu, že se tady tradičně objevuje v zimních měsících problém s nemocemi a byl bych rád, kdyby se nám to vyhnulo. Je ale jasné, že to se mávnutím kouzelného proutku nezmění. Drajv mám každopádně stejný jako všude jiný, jsem ale rád, že získávám opět na florbal jiný pohled,“ konstatoval kouč, který má s Českou Lípou velké cíle.

Rádi bychom opět do play-off

Tím hlavním je především nastavit fungování týmu tak, aby byly spokojeny všechny strany. „Nechci ustupovat z hodnot, které vedou k úspěchu. Je to zatím o hledání zlaté střední cesty. Lípa byla dříve hodně specifická. Je jasné, že tu teď je větší náročnost na drilování, na přípravu a pro toho, kdo třeba absolvoval minulé roky ve volnějším stylu a spokojil se s menší zátěží, to může být náročné. Je to rukopis České Lípy a někdy je vidět, že je problém držet tempo po celé cvičení. Stačí ale hvízdnout a už to zase jede. Parkety prostě musí dostat zabrat. Chci ale především, aby kluci byli rádi spolu a chtěli spolu vyhrávat. Zatím se mi ale s nimi pracuje dobře," uvedl.

Tématem pro dny těsně před startem nové sezony jsou pochopitelně i cíle. Po osmém místě z minulé sezony a posílení zejména v útočných řadách logicky nemohou být nizší. „Ano, i o bodové hranici jsme se bavili. V posledních letech tam byl vždy progres zhruba šesti bodů na sezonu. Chtělo bych vzestupnou tendenci dodržet, ale ne ve stejném intervalu. Na tréninku vidím u hráčů obrovský potenciál a chtěli bychom ho přetavit ve výraznější progres. Chceme se pohybovat v intencích zhruba nad čtyřiceti body a bojovat o přímý postup do play-off. Máme nějakou představu, ale po první třetině soutěže to třeba může být všechno jinak. Buď budeme mít velké sebevědomí a půjde to, nebo budeme pod těžkou dekou. Říkám ale, když kluci hráli loni play-off, měli by ho chtít hrát pokaždé. Nekončit sezonu ve stresu, jestli spadnou nebo ne, ale měli by cílit na to, že si posouvají maxima a historické milníky. Scénářů je moc a musíme poznat kluky, jak reagují na dané situace a vyždímat z nich to nejlepší. S klukama samozřejmě ještě osobní cíle probereme," zakončil Milan Garčar.

Zdroj: fcbceskalipa.cz