Pryč jsou časy, kdy VARTA futsal lize kraloval v základní části i v play off celek Chrudimi. Aktuální sezona má jiného lídra – Plzeň. Ta v dosavadních sedmnácti utkáních ztratila jen pět bodů a na čele soutěže má tříbodový náskok. Zatím padla jen s pražskou Spartou.

Herně suverénní jízdu ale zatím Západočeši nemají. Hlavně proti soupeřům z opačného pólu tabulky jejich hra často ztrácí na atraktivitě. Interobal třeba porazil Brno jen 2:1, jednoznačné utkání Plzeň nesehrála ani s tápajícím Mělníkem, od kterého dostala pět branek. A aby toho nebylo málo, v posledním utkání s Libercem zvítězila po velkém boji 6:5 a tři body si i dle svého trenéra Marka Kopeckého nezasloužila.

„Liberec je naposledy dost potrápil. Když si to sedne a zachytá brankář, můžeme Plzeň potrápit i my. Mají v hlavách, že proti soupeřům ze spodní části tabulky musí a to se vždy hraje těžce. Proto ty výsledky nejsou tak jednoznačné. Budeme kompletní a já věřím, že po té výhře nad Vysokým Mýtem přijde plný dům,“ řekl den před utkáním českolipský trenér Karel Kruliš.

Specifické klání čeká především na duo Abrham – Slavík, oba totiž do České Lípy dorazili právě z Plzně, Slavík dokonce před necelým měsícem. Démony navíc čeká další soupeř hned v pondělí, absolvují znovu doma dohrávku se Slavií Praha. Nejprve je ale na řadě páteční bitva s Plzní. Startuje ve 20.30.